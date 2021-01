Microsoft a publié les résultats financiers de son deuxième trimestre fiscal 2021. numéros de xbox extraordinaires. La division des jeux vidéo avait un période historique grâce à deux pièces clés. Le premier d’entre eux est le Xbox Game Pass, car le service a réussi à maintenir une croissance constante. Si 2020 était déjà l’année la plus importante de cet abonnement, tout indique que cette année ne sera pas en reste.

Selon les données rapportées par le Redmond, Le Xbox Game Pass a atteint 18 millions d’utilisateurs. Cela représente une croissance de 3 millions par rapport au trimestre publié en septembre dernier. Il précise également une augmentation de 40% des revenus des services par rapport à la même période de l’année précédente. L’adhésion, qui dépasse actuellement facilement 100 jeux, compte en moyenne un million d’utilisateurs chaque mois – au cours du dernier trimestre. Les chiffres sont simplement brutaux et démontrent l’intérêt qui existe pour ce que beaucoup considèrent comme le «Netflix des jeux vidéo».

De toute évidence, une grande partie de la croissance du Xbox Game Pass est due à un stratégie exécutée à la perfection. Au cours de la dernière année, la société a parié sur l’offre de jeux très populaires via son abonnement. Destiny 2, Doom Eternal et Control en sont quelques exemples. Cependant, n’oubliez pas que EA Play, l’abonnement au jeu Electronic Arts, fait également partie du Xbox Game Pass Ultimate depuis novembre 2020.

Il ne fait aucun doute que le Xbox Game Pass est actuellement le meilleur service de jeux vidéo de l’industrie. Le mieux, c’est que son avenir s’annonce encore plus prometteur, depuis l’année dernière Microsoft a acheté Bethesda pour 7,5 milliards de dollars. Cela signifie que Xbox Games Studios ajoutera près d’une douzaine d’équipes créatives. Mais plus important encore, les prochains titres Bethesda, dont The Elder Scrolls VI et Starfield, seront proposés via Game Pass sans frais supplémentaires.

Xbox Series X | S triomphe malgré un stock limité

Bien sûr, le deuxième trimestre possède déjà les premières données de la Xbox Série X | S, qui ont augmenté de 86% leurs revenus de matériel de jeux vidéo. Microsoft affirme que ses consoles de nouvelle génération ont le meilleur lancement de l’histoire de la plateforme Xbox. Cependant, ils sont conscients de la difficulté à répondre à la demande mondiale. En fait, ils s’attendent à ce que les complications se poursuivent au cours du trimestre en cours – jusqu’en mars 2021.