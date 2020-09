Par Dom Peppiatt,

Microsoft a lancé une nouvelle initiative appelée Xbox Academy, un atelier numérique gratuit qui offre aux développeurs en herbe un aperçu du processus de développement de jeux.

Les nouveaux didacticiels ont été «conçus pour inspirer la prochaine génération de créateurs de jeux et leur donner un aperçu de la conception et du développement de jeux», selon Microsoft.

Les ateliers, qui se déroulent tout au long du mois de septembre, seront hébergés par East London Arts and Music (ELAM) et Playground Games et ont été mis en place par Microsoft afin «d’inspirer, de servir et d’aider les clients, les petites entreprises et les communautés à améliorer leurs compétences grâce à l’apprentissage et à la technologie. ».

Les ateliers seront disponibles numériquement, et tout ce que vous avez à faire pour participer est de vous inscrire (mais il faut noter que les places sont limitées).

Les tutoriels examineront comment les développeurs peuvent utiliser des outils et des moteurs tels que Unity pour renforcer leur créativité et réaliser leur vision artistique.

«Je suis ravi que Playground Games fasse partie de la Xbox Academy et que les membres de notre équipe Maria Lee et Ryan Greene puissent partager leur expérience et leurs connaissances avec les créateurs de jeux», a déclaré Gavin Raeburn, directeur du studio Playground Games.

«En tant qu’équipe, nous sommes passionnés par la promotion de nouveaux talents dans l’industrie, comme avec notre programme de placement de 12 mois pour les étudiants universitaires de cours pertinents. Cet événement est un autre excellent moyen de transmettre une partie de l’expertise du studio pour inspirer la prochaine génération de créateurs de jeux. »

Vous pouvez suivre les sessions, puis exporter et télécharger tous les projets que vous créez pendant l’atelier, et l’interaction avec la communauté et les évaluations par les pairs sont encouragées.

Les prochaines sessions auront lieu les 12 et 13 septembre.

