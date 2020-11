Diverses entreprises japonaises affirment avoir été contactées par Microsoft dans un rapport récent.

Japon C’est un territoire qui a toujours résisté à la Xbox, notamment avec une Xbox One qui est sortie là-bas avec un an de retard et qui n’a jamais décollé dans le pays. Mais les choses sont différentes avec la Xbox Series X et la Xbox Series S.Les deux consoles feront leurs débuts sur l’île le même jour que dans le reste du monde, et des gens comme Phil Spencer ont réitéré leur engagement envers cette région à maintes reprises. En fait, selon un nouveau rapport Bloomberg, la société a contacté divers studios japonais à propos de acquisitions possibles.

Plusieurs développeurs petits et grands affirment avoir été contactés BloombergDans le rapport, le journaliste Jason Schreier assure qu ‘”il y a des preuves que Microsoft cherche à faire des acquisitions dans le pays“, bien qu’aujourd’hui il n’ait réussi à conclure un accord avec aucun des grands noms du Japon. A ce propos, il ajoute que” plusieurs développeurs basés au Japon, du plus petit au plus grand, ils prétendent avoir été contactés [por Microsoft] sur l’achat de votre entreprise. “

Les entreprises qui ont demandé à rester anonymes dans le rapport, comme “les conversations étaient privées, et ils ont refusé de donner des détails sur le déroulement des discussions », ajoute le média susmentionné. Le plus intéressant est la déclaration selon laquelle Microsoft a contacté à la fois les petits studios et les grandes entreprises, ce qui montre clairement les ambitions de l’entreprise dans le Pays.

Pour sa part, contacté par Bloomberg, PDG Asie de Xbox, Jeremy Hinton, commente que Microsoft est toujours ouvert à négocier avec les créateurs qu’ils considèrent comme un bon complément à leur entreprise. Et, aussi, que les acquisitions sont une possibilité dans le futur, mais que ils n’ont pas d’annonces nouveau à partager en ce moment. Il faut rappeler que Xbox Game Studios a accueilli cette année son premier studio japonais: Tango Gameworks.

Une incorporation dérivée de l’achat de ZeniMax et Bethesda avec tout leur équipement. Microsoft est perçu comme ayant de forts intérêts dans le pays qu’il représente le troisième marché du jeu vidéo, face à une génération qui commence cette semaine. Les nouvelles consoles seront disponibles sur 10 novembre, et nous vous proposons ici notre analyse de la Xbox Series X et S avec toutes ses informations.

Plus d’informations sur: Xbox, Microsoft, Studio Buying, Japon et Xbox Series X.

