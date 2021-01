Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 22/01/2021 14h46

Il y a quelques jours, le compte officiel Xbox Game Pass sur Instagram a révélé que Les gars de l’automne J’étais en route vers ce service. Cependant, Devolver Digital, responsable de la publication de cette bataille royale, a mentionné que ce ne serait pas le cas. Après toute la confusion Microsoft a révélé la cause de cette erreur qui a donné de l’espoir à des centaines de personnes.

Quelques instants après que la situation a été clarifiée, le compte officiel Xbox Game Pass a publié un autre message, dans lequel ils révèlent que Ils ont juste confondu Among Us avec Fall Guys, deux des jeux les plus populaires de 2020. Voici ce qu’ils ont commenté:

Eh bien c’est maladroit. En réponse à un commentaire sur ce post, nous avons mélangé Among Us et Fall Guys. Désolé de nourrir vos espoirs, mais il n’est pas prévu que Fall Guys vienne sur Xbox Game Pass. “

Parmi nous arrivera à l’avenir sur Xbox Game Pass, à la fois sur console et PC. Cependant, Fall Guys est toujours une exclusivité PS4 et PC et, bien que les développeurs souhaitent connaître l’opinion des joueurs concernant le lancement sur d’autres consoles, pour le moment, il n’y a pas de projet officiel de voir cette bataille royale sur Switch ou Xbox.

Via: Xbox Game Pass

