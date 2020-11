Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’événement de lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S au Mexique a promis des surprises et des annonces. Après un certain temps de mécanique, d’interviews et de messages spéciaux, Xbox Mexico a décidé de surprendre sa communauté. C’est ce qu’il a fait en diffusant les premières informations sur le projet xCloud au Mexique.

Dans le cadre de la transmission, Erick Baca, directeur de la Xbox en Amérique latine, a envoyé un message à toute la communauté Xbox. Au début, il n’a parlé que des caractéristiques de la Xbox Series X, une console qui fera ses débuts comme la plus puissante du marché.

Cela dit, le vraiment intéressant a été trouvé à la fin. C’est depuis là qu’il a invité la communauté à rester en attente sur les réseaux officiels Xbox. Ceci puisqu’ils vont bientôt annoncer des détails liés à la Xbox en eux.

«Comme vous le savez, sur Xbox, nous cherchons toujours à vous placer au centre de l’expérience et à vous proposer de nombreuses alternatives afin que vous puissiez jouer. Pour tous ceux qui suivent ce stream, j’ai une surprise pour vous: soyez très conscients de tous nos réseaux sociaux car nous aurons beaucoup plus d’informations pour tous ceux qui veulent jouer n’importe où avec la puissance de xCloud. Nous aurons bientôt plus d’informations à ce sujet », ont déclaré Baca.

Vous pouvez voir le message ci-dessous:

Erick Baca, directeur de la Xbox en Amérique latine, a un message très spécial pour nous lors de notre événement de lancement. Ici, nous avons plus de surprises: https://t.co/9ie73OqLkI#PowerYourDreams #XboxSeriesX #XboxSeriesS pic.twitter.com/f68Zr5TSkY – Xbox Mexico (@XboxMexico) 10 novembre 2020

Nous vous informerons lorsque nous aurons des détails sur le lancement du projet xCloud au Mexique.

