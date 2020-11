La société n’a trouvé aucune indication que les consoles en feu sont réelles, mais l’enquête se poursuit.

Xbox a demandé à ses utilisateurs de plaire ne fumez pas vos cigarettes électroniques à l’intérieur de leurs consoles Xbox Series X. Pour ceux qui ne comprennent pas la raison de ce message, des vidéos ont commencé à circuler mercredi dernier qui auraient montré certaines consoles Xbox Series X expulser de grandes quantités de fumée “comme s’ils brûlaient à l’intérieur.” Un effet qui, comme d’autres utilisateurs l’ont démontré, peut être facilement recréé en fumant à l’intérieur de la console en fumant.

Pour lui, face au nombre croissant de vidéos de personnes “vapant” et expulsant la fumée dans la ventilation du système Xbox Series X, le compte officiel de la société a jugé nécessaire faire une clarification ce qui, honnêtement, devrait être évident pour tout le monde: “Nous ne pensons pas devoir dire cela, mais s’il vous plaît ne fumez pas à l’intérieur de votre Xbox Series X », commente la Xbox, avant de créer un lien vers une page d’assistance« pour toute question qui ne concerne pas le vapotage ».

Alors que ces dernières vidéos ont démontré comme il est facile de simuler un effet de fumée Dans la console, compte tenu de sa conception verticale de la ventilation, il reste la question de savoir si les premiers témoignages de consoles en feu étaient réels ou non. Et en cela, un représentant Microsoft a émis la déclaration suivante à GameSpot: “Nous prenons tous les rapports sur sécurité de nos produits, et que nos produits respectent ou dépassent les normes de l’industrie. “

Nos résultats ne correspondent pas aux allégations rapportées Microsoft“Les résultats de nos premières investigations ne correspondent pas à certaines des déclarations qui sont largement rapportés, même ainsi, nous sommes en train d’enquêter davantage [el asunto]Ou, en d’autres termes, pour le moment, Microsoft n’a rien trouvé pour démontrer la validité des premiers rapports, bien que promettent de poursuivre leurs investigations pour s’assurer de tout.

En attendant une conclusion par le Redmond, Nous vous rappelons qu’il ne faut pas fumer sur vos consoles, et que les Xbox Series X et S ont profité du meilleur lancement d’une console de l’histoire de la Xbox, basé sur Phil Spencer lui-même. Si vous n’en avez pas obtenu, mais que la proposition de Microsoft suscite votre intérêt, dans cette analyse Xbox Series X et S, nous vous expliquerons en détail tout ce qu’ils proposent.

