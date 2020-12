Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si sa proposition initiale était déjà assez attractive, le Xbox Game Pass n’est pas resté tel quel et la division jeux de Microsoft a choisi d’apporter plus de contenu aux abonnés de ce service. Cette année, a vu la consolidation d’un accord très important entre la société et Electronic Arts, qui a apporté le service EA Play en complément du Game Pass et la meilleure chose est que cela durera longtemps.

Lors d’une interview avec Gaming Bible, Aaron Greenberg, responsable marketing Xbox, a parlé de l’arrivée récente du catalogue EA Play sur Xbox Game Pass et de la valeur que cela a donné au service, étant l’une des annonces les plus importantes de l’année. . En ce sens, le responsable a souligné que l’accord avec EA est très important et devrait durer longtemps, il ne devrait donc pas y avoir de soucis dans un proche avenir, même si oui, il ne sera pas lié pour toujours: “pour le moment, nous avons un partenariat important avec EA Play. Et même si nous n’allons pas dire jamais, jamais, mais ce n’est pas quelque chose qui est juste pour une courte période. Il s’agit donc d’un ajout important et restera dans le service pendant un certain temps. “

De même, Greenberg a mentionné que la relation va au-delà d’un simple accord commercial, puisque EA Play a investi dans Game Pass et vice versa, le contenu d’EA vise donc à passer longtemps sur Game Pass: que se passe-t-il si vous vous comparez à d’autres services d’abonnement comme Netflix? Vous savez, s’il s’agit d’une production originale de Netflix, cela reste pour toujours, si c’est quelque chose qu’ils licencient, c’est fait indépendamment, et les droits des propriétaires de contenu entrent en jeu. La même chose s’applique ici, mais EA investit dans Game Pass, tout comme nous investissons dans la prise en charge du catalogue EA Play. Nous pensons qu’en fin de compte, les joueurs gagneront ici. “

