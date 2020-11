Un nouveau spectacle de camaraderie entre Sony et Microsoft avec le lancement de la PS5 en Espagne.

Aujourd’hui est une journée spéciale dans l’histoire des jeux vidéo. L’arrivée de la PlayStation 5 dans les magasins du monde entier est le dernier déclencheur de la nouvelle génération. La semaine dernière, la console Sony a atteint certains territoires du monde, tels que Japon, USA ou Mexique. Ainsi fait Xbox Series X et S à l’échelle mondiale, c’est pourquoi l’industrie du divertissement numérique a fait un bond en avant.

Précisément, il y a quelques jours, nous avons vu comment le camaraderie entre Sony et Microsoft, distribuant des félicitations mutuelles après l’arrivée des nouvelles consoles. Les dirigeants de la société japonaise ont félicité ceux de la Xbox et, deux jours plus tard, ce sont ceux de Redmond qui ont félicité la société japonaise avec l’arrivée de la PS5. Maintenant que la nouvelle génération de PlayStation culmine son arrivée dans le monde, nous voyons comment localement elle donne également l’exemple, avec le compte officiel de Xbox Espagne félicitant PlayStation pour l’arrivée de votre nouveau système.

Un spectacle de camaraderie qui reflète l’effort que les deux sociétés ont déployé dans le monde pour mettre leurs nouveaux systèmes en vente. Surtout à cause de la difficulté à la fois pour Sony et Microsoft répondre à la forte demande dans le monde. La situation sanitaire n’a pas permis de fabriquer toutes les machines souhaitées et c’est pourquoi il s’avère si difficile de se procurer la PS5 ou la Xbox Series.

Une réalité qui a été vue, par exemple, dans les ventes de consoles au Japon dans la semaine de sa première, qui reflète des chiffres inférieurs à ceux de la dernière génération. Il ne reste plus qu’à être patient, mais l’important est que Les séries PS5 et Xbox sont ici, et vous pouvez en savoir plus à leur sujet dans les analyses que nous avons effectuées, tant sur la machine Microsoft que sur le nouveau système Sony.

