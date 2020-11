Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

On savait que les débuts de la Xbox Series X | S seraient importants dans le monde entier et Microsoft n’a pas été responsable en ce sens car il a été chargé d’annoncer en grande pompe qu’une nouvelle génération est arrivée. Il y a quelques semaines, les réfrigérateurs en forme de Xbox Series X que la société offrait à de célèbres fans de la marque étaient un succès et l’un d’entre eux, celui de Snoop Dogg, donnait de quoi parler à cause des bijoux que le rappeur exhibait pour l’occasion. Eh bien, quelque chose de similaire est déjà en vente pour ceux qui veulent montrer leur goût pour la Xbox.

Xbox et la marque de bijoux King Ice ont présenté la nouvelle collection qui célèbre le début d’une nouvelle génération avec Xbox Series X | S et le fait avec une série de pièces qui mettent en valeur le logo de la marque, sa typographie et le contrôle, tout ils étaient faits d’or et incrustés de diamants et d’autres pierres précieuses. La présentation de cette collection a eu lieu avec une vidéo montrant l’environnement de jeu Xbox, avec des options telles que Xbox Series ou Project xCloud, qui émerge comme une véritable approche du futur du jeu depuis le cloud et sans barrières matérielles.

En termes d’accessibilité au créneau auquel elle s’adresse, la collection de bijoux inspirée de la Xbox propose des pièces telles que des bagues, des esclaves et des colliers allant de 60 USD à 160 USD. Ils affichent le nom de la marque, son logo et un collier qui présente le design de la manette Xbox One.

Cependant, le véritable joyau de la couronne de cette collection est un collier logo Xbox qui est fabriqué à partir d’or 14 carats, incrusté de diamants SI1 et d’émeraudes authentiques. Cette pièce est la plus précieuse de la collection et coûte 10 000 USD.

Que pensez-vous de cette collection de bijoux Xbox?

Dites-nous dans les commentaires et restez avec nous à LEVEL UP.

La source