La Xbox Series X | S a déjà fait ses débuts dans diverses parties du monde et le Mexique est l’un des pays dont les joueurs ont déjà pu profiter de la console. Pour commémorer le lancement de la nouvelle génération de Xbox, la société a annoncé de multiples alliances et la plus récente a été celle qu’elle a conclue avec le gardien mexicain Guillermo Ochoa.

Pour lancer la prochaine génération de consoles, Xbox Mexico a révélé une alliance promotionnelle avec Guillermo Ochoa, actuel gardien de but de l’équipe de football qui l’a rendu célèbre, le Club América. Grâce à cette collaboration, Xbox a envoyé un kit incroyable au gardien de but qui comprenait des gants personnalisés avec les détails de la marque, ainsi qu’une console Xbox Series X et un contrôleur spécialement conçu.

Les rêves et les jeux vidéo vous transportent dans une réalité alternative. Je rêve que je peux inspirer et protéger, que mes gants et mon contrôle me transforment, que j’ai le pouvoir de faire tout ce que je veux, que je ne suis qu’à un mouvement d’appuyer sur le bouton. Je rêve d’inspirer les gens par mes actions pour que, comme moi, ils n’abandonnent jamais et trouvent leur chemin en faisant ce qui les passionne le plus », a déclaré Ochoa.

Le gardien de but Aguilas montre ses nouveaux pouvoirs dans une vidéo

Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous, le contrôle a un design personnalisé avec des points blancs et verts, ainsi que la signature d’Ochoa sur le côté gauche. De plus, Xbox Mexico a enregistré une vidéo de quelques minutes dans laquelle vous pouvez voir le gardien montrer la puissance qu’il a obtenue grâce aux gants et à la console Xbox Series X, qui rehausseront ses rêves.

«Faites de vos rêves plus grands que vos peurs; même si elles semblent impossibles, avec effort et persévérance, elles deviendront inévitables », a commenté le gardien.

Nous vous laissons avec la vidéo ci-dessous.

Alimentez vos rêves

Qu’as-tu pensé de cette alliance entre Xbox et Guillermo Ochoa? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes mexicain, sachez que Xbox a une forte présence dans la région et il y a de très bonnes nouvelles, car il y a quelques instants, Microsoft a confirmé que les premiers tests de xCloud, le service de jeu en nuage du pays, arriveraient bientôt.

Quant aux autres collaborations, Xbox s’est récemment associée à Dwayne “The Rock” Johnson pour lancer des consoles spéciales et les distribuer aux hôpitaux pour enfants.

La Xbox Series X | S est maintenant disponible. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les nouvelles consoles Xbox en visitant cette page.

