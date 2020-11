Les membres Game Pass Ultimate auront également accès à un mois gratuit de Disney Plus.

Microsoft a officialisé le prochain lot de jeux qui sera intégré au catalogue Xbox Game Pass, dans un mois de novembre marqué par l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, avec Xbox Series X et S en magasin ce 10 novembre.

Les utilisateurs du Game Pass peuvent également profiter d’un mois gratuit de Disney +Les abonnés auront accès à 11 nouveaux jeux entre PC et consoles, avec des titres de premier plan tels que Gears Tactics, Final Fantasy VIII Remastered ou dans le cas d’un PC, Halo 4 dans la collection Master Chief. La liste complète, avec une date de sortie, est la suivante:

Nouvelles sorties sur Xbox Game Pass Ultimate

Tactiques d’engrenages – 9 novembre: Console, Android

Destiny 2: Au-delà de la lumière – 10 novembre: Console, Android

Planet Coaster: édition console – 10 novembre: Console, Android

Effet Tetris: connecté – 10 novembre: Console, PC

Final Fantasy VIII Remasterisé – 12 novembre: Console, PC

Gonner2 (ID @ Xbox) – 12 novembre: Android

Rues de Rogue (ID @ Xbox) – 12 novembre: PC

Ark: Survival Evolved: Édition Explorateur (ID @ Xbox) – 17 novembre: Console, Android, PC

Halo MCC: Halo 4 – 17 novembre: PC

Filles de River City (ID @ Xbox) – 19 novembre: Console, Android, PC

Renégats étoiles (ID @ Xbox) – 19 novembre: Console, Android

Jeux quittant le Xbox Game Pass

Darksiders 3 – 16 novembre

Munchkin – 16 novembre

Le principe de Talos – 16 novembre

Tracks: Le jeu du train – 16 novembre



De plus, comme prévu il y a à peine quelques semaines, le catalogue EA Play sera disponible sur Xbox Game Pass Ultimate, ouvrant les portes à plus de 60 grands jeux de séries comme FIFA, Dragon Age, Mass Effect, Titanfall ou Battlefield pour n’en nommer que quelques-unes. Non seulement cela. Certains de ces titres bénéficieront également d’autres services supplémentaires tels que jeu en nuage de xCloud.

Jeux EA Play pris en charge par xCloud Dragon Age: Inquisition Madden NFL 20 Mass Effect: Andromeda Mirror’s Edge Catalyst Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 Les Sims 4 Unravel 2

Souvenez-vous que dans Jeux 3D Nous avons la Xbox Series X et la Series S en notre possession depuis quelques semaines, et vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle console Microsoft dans l’analyse complète que nous avons récemment publiée.

En savoir plus: Xbox Game Pass et EA Play.

