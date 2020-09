EA Play, le service d’abonnement d’Electronic Arts, anciennement connu sous le nom d’EA Access, fera partie de l’abonnement Xbox Game Pass gratuitement, sans que ses utilisateurs aient à payer un supplément pour l’utiliser. Avec cela, le service d’abonnement Xbox devient l’alternative la plus grande et la plus puissante du marché et l’une des plus grandes attractions pour le lancement de ses nouvelles consoles, Xbox Series X et Xbox Series S qui Ils arriveront le 10 novembre.

Bien entendu, il ne sera pas inclus en soi dans l’abonnement de base. Microsoft a annoncé que l’ajout du catalogue EA Play sera disponible gratuitement sur les abonnements Ultimate et Game Pass pour PC, c’est-à-dire le plus élevé du catalogue proposé par Xbox dans ses abonnements.

EA Play disponible sur Xbox Game Pass

De cette manière, les utilisateurs des éditions Ultimate et PC auront à disposition les jeux actuellement proposés par EA Play, au total environ 60 titres qui sont en cours d’extension. Tout le monde n’aura pas accès aux mêmes jeux, bien sûr: les utilisateurs de la console Xbox obtiendront des jeux sur console EA, tandis que les abonnés PC auront accès au catalogue EA Play pour PC, où certains titres et contenus diffèrent. .

NOUVELLES IMPORTANTES, VOUS DEVEZ ARRÊTER DE FAIRE DÉFILER ET LE LIRE MERCI À partir de cette année, @EA Play sera inclus avec Xbox Game Pass Ultimate et @XboxGamePassPC! c’est tout pic.twitter.com/zhbUKN3Bjy – Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 9 septembre 2020

L’union des catalogues, qui continuera à être proposée séparément pour les joueurs qui n’ont pas d’abonnement Xbox Game Pass, ainsi que disponible sur d’autres plates-formes où EA Play est actuellement proposé officiellement.

Cependant, l’inclusion du catalogue EA Play ne sera pas immédiate. Microsoft a annoncé que les utilisateurs du Xbox Game Pass auront accès à EA Play ce Noël, c’est-à-dire coïncidant avec le lancement de ses nouvelles consoles, qui seront mises en vente le 10 novembre 2020 au prix de 499 euros / dollar pour la série X et 299 euros / dollar pour la série X.

Avec l’arrivée d’EA Play sur Xbox Game Pass, il semble de plus en plus clair qu’il sera au cœur de la stratégie de Microsoft pour sa plate-forme de jeu, notamment avec l’arrivée prochaine de xCloud et du cloud gaming, qui représentera un autre des les grands champs d’action de l’industrie du jeu vidéo dans les années à venir.