Ça ne fait aucun doute que Xbox Game Pass il est devenu l’un de ces services à considérer par tous les acteurs. Mois par mois, nous trouvons de nouvelles propositions à la fois pour Xbox One, série Xbox et PC, en plus du service cloud. Ceux de Redmond commencent 2021 en dévoilant les titres qui débarquent sur Game Pass au cours des prochains jours, mettant en évidence une grande variété de genres.

Deux des paris Game Pass pour janvier sont Injustice 2 et PES 2021. Le premier d’entre eux est le jeu de combat basé sur l’univers DC et dans lequel on retrouvera tous les super-héros et méchants de la bande dessinée dans un jeu vidéo qui respecte pleinement sa Campagne pour un joueur et bien sûr la variante en ligne. PES 2021 est la dernière mise à jour du titre de football développé par Konami. A cette occasion, l’étude japonaise a conservé ce qui avait été vu l’année dernière mais en renouvelant les gabarits d’équipe.

Injustice 2 | Warner Bros

En revanche, les amateurs de bonnes histoires ont de la chance avec Ce qu’il reste d’Edith Finch, un jeu presque obligatoire pour tous ceux qui veulent profiter d’une bonne ambiance et narration. Les fans du rôle, japonais et occidentaux, ont deux titres accrocheurs dans le catalogue Game Pass: YIIK Un RPG postmoderne et Lampe torche 3.

Comme il y a des mois, les entrées de nouveaux jeux conduisent également à d’autres sorties. À partir du 15 janvier, divers titres ne seront plus disponibles sur le service, notamment Tekken 7 ou My Friend Pedro.

Jeux à venir sur Game Pass en janvier

Mise à jour de la saison eFootball PES 2021 (Android et consoles) – 7 janvier Injustice 2 (Android, consoles et PC) – 7 janvier The Little Acre (Android et consoles) – 7 janvier Neoverse (PC) – 14 janvier Torchlight 3 (Android et consoles) – 14 janvier What Remains of Edith Finch (PC) – 14 janvier YIIK: A Postmodern RPG (PC) – 14 janvier

Jeux quittant le Game Pass le 15 janvier

FTL: Faster Than Light (PC) My Friend Pedro (Consoles et PC) Sword Art Online: Fatal Bullet (consoles) Tekken 7 (Consoles)