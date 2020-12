Tellement de Xbox Game Pass en tant que Xbox Game Pass Ultimate Ils ont ajouté de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs au cours des dernières heures. Bien que ce ne soient pas des fonctions très importantes, elles serviront à rendre la vie un peu plus facile à ses utilisateurs. En outre, ils ont également ajouté un jeu AAA à votre bibliothèque.

La première de ces nouvelles fonctionnalités est la possibilité de précharger les jeux. C’est une option que les utilisateurs et les fans du Xbox Game Pass demandent depuis des années. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les personnes qui s’abonnent au service pourront précharger les jeux avant leur lancement via le service, et étant donné le nombre de jeux que le service reçoit chaque mois, c’est une option très utile.

La deuxième fonction est celle de marquer les jeux compatibles HDR ou s’ils sont optimisés pour Xbox Series X et Xbox Series S avec un badge distinctif. Ce n’est pas une fonctionnalité qui change la donne, mais cela facilitera la vie des utilisateurs.

Enfin, les utilisateurs du Xbox Game Pass peuvent désormais profiter Dragon Quest XI S, la version la plus complète à ce jour de Dragon Quest XI: Echoes of a lost past, développée par la société japonaise Square Enix. Pour le moment, on ne sait pas combien de temps le titre restera sur Xbox Game Pass, bien que cela soit prévu au moins pendant quelques mois.