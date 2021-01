Depuis sa création, Xbox Game Pass n’a cessé d’être l’une des grandes surprises pour les joueurs. Après tout, cela nous a offert toutes sortes d’opportunités liées à différents aspects. Des jeux classiques pour consoles aux titres qui ont célébré leur première. Malheureusement, nous avons également eu des adieux plus qu’inattendus, quelque chose qui sera répété une fois de plus en février.

Dans l’intention que les joueurs profitent le plus de temps possible pour profiter de ces œuvres tant qu’elles sont présentes dans le catalogue, Microsoft a souhaité informer les joueurs des titres qui sortent ce mois-ci. De cette façon, nous savons qu’il y a de grandes œuvres auxquelles dire au revoir, y compris Final Fantasy XV Royal Edition, l’un des ajouts les plus intéressants pour les joueurs. Bien sûr, ci-dessous nous vous montrons la liste complète des jeux qui quittent le service.

Indivisible (PC et consoles) Sea Salt (PC et consoles) Final Fantasy XV Royal Edition (Consoles) Fishing Sim World: Pro Tour (PC et consoles) Gris (PC) Final Fantasy XV Windows Edition (PC)

Par conséquent, si vous êtes très intéressé par la proposition que la société partage, il est temps pour vous de profiter du temps qui reste et n’hésitez pas à profiter de cette belle proposition. Tout cela dans le Xbox Game Pass, l’un des services d’abonnement les plus complets et cela signifie que les joueurs peuvent profiter d’une excellente proposition de jeu dans différents genres.