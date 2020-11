Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Voulez-vous jouer quelque chose de nouveau? Nous avons des nouvelles pour vous que vous allez adorer. Il s’avère que de nouveaux jeux sont disponibles pour Xbox Game Pass aujourd’hui. Parmi eux, il y a quelques indies qui attirent beaucoup d’attention.

En tête de liste se trouve Celeste, une plateforme indépendante acclamée qui s’est démarquée pour donner un message intéressant sur la santé mentale et avoir un bon niveau de défi qui nous ramène à l’ère de la NES. Ce jeu est disponible sur Xbox Game Pass pour console, PC et Android.

L’autre jeu qui se démarque sur la liste est Deep Rock Galactic. Il s’agit d’un projet multijoueur de style Left 4 Dead, dans lequel vous devrez explorer différentes mines à la recherche de ressources et vaincre des ennemis dangereux. Vous pouvez y jouer sur console, PC et Android, en plus de profiter de jeux avec vos amis grâce à son cross-play.

Ensuite, nous vous laissons avec toutes les nouvelles qui sont arrivées aujourd’hui sur Xbox Game Pass:

Celeste – Console, PC, Android Deep Rock Galactic – Console, PC, Android Eastshade – Console, PC, Android Knights and Bikes – Console, PC Comanche – PC

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de toutes ces nouvelles? Quels sont les jeux de la liste auxquels vous prévoyez jouer? Dites le nous dans les commentaires.

Xbox Game Pass est un service d’abonnement disponible pour Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur tout ce que propose ce service d’abonnement en cliquant ici.