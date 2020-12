Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le Xbox Game Pass continue d’être renouvelé avec de nouvelles fonctionnalités pour choyer ses utilisateurs. C’est grâce à cela qu’il a pu aujourd’hui annoncer que 4 jeux ont rejoint son catalogue.

Le jeu qui se démarque cette fois est Call of The Sea, une aventure d’exploration avec des énigmes qui a été créée aujourd’hui, le 8 décembre. Dans ce titre développé par Out of the Blue, vous voyagerez dans les années 1930 pour prendre le contrôle de Norah, une femme à la recherche de son mari disparu sur une magnifique île du Pacifique Sud.

Le deuxième jeu à frapper le Xbox Game Pass aujourd’hui est Monster Santctuary, qui a également fait ses débuts aujourd’hui. C’est un metroidvvania qui a la mécanique d’un jeu de capture de monstres comme Pokémon. C’est certainement une combinaison intéressante qui vaut la peine d’être vérifiée.

Enfin, nous avons Starbound et NHL ’94. Le premier est un indie pour PC qui vous emmènera explorer une galaxie et voir tout ce que vous pouvez découvrir. L’autre est un jeu de hockey classique.

Voici la liste des jeux qui ont rejoint le Xbox Game Pass aujourd’hui

Call of the Sea ―Android, Console et PC Monster Sanctuary – Android, Console et PC Starbound – PC NHL ’94 – EA Play

Xbox Game Pass est un service d’abonnement qui vous donne accès à une collection de plus de 100 jeux pour Xbox et PC. Vous pouvez en savoir plus sur tout ce qu’il propose à ses utilisateurs en cliquant ici.