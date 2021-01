Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme prévu, il a fallu peu de temps avant que Microsoft ne confirme de nouveaux titres pour Xbox Game Pass. Nous savons maintenant que ce seront 9 jeux qui rejoindront le service dans la seconde quinzaine de janvier.

Les joueurs n’auront pas à attendre longtemps pour profiter de plusieurs des titres attrayants, car certains d’entre eux seront disponibles à partir de cette semaine sur consoles, PC et appareils mobiles. De plus, il y aura également des nouvelles au début de la semaine prochaine.

Tous ces jeux arriveront bientôt sur Xbox Game Pass

L’une des nouvelles pour le reste du mois a été confirmée hier. C’est l’arrivée de Control sur Xbox Game Pass pour PC. Les abonnés au service pourront également profiter de Desperados III cette semaine, un titre qui a fait ses débuts en juin de l’année dernière.

Il y a aussi de bonnes nouvelles pour les amateurs de jeux d’horreur, car The Medium fera ses débuts directement sur Xbox Game Pass pour consoles et PC. Le service hébergera également des films indépendants tels que Cyber ​​Shadow, Donut County et Outer Wilds, qui seront jouables sur mobile.

Microsoft et SEGA ont promis il y a longtemps que le reste de la saga Kazuma Kiryu serait également sur Xbox Game Pass. Les studios tiendront parole, car la collection Yakuza Remastered est sur le point d’être mise en service.

Grâce à cela, les joueurs pourront profiter de Yakuza 3, Yakuza 4 et Yakuza 5 dans leurs versions remasterisées. Yakuza 6: The Song of Life arrive également sur Xbox Game Pass, mais ce sera jusqu’en mars. Ci-dessous la liste des nouveaux titres pour le service:

21 janvier:

Contrôle (PC) Desperados III (consoles, PC et mobiles) Donut County (consoles, PC et mobiles) Outer Wilds (mobiles)

26 janvier:

Cyber ​​Shadow (consoles, PC et mobiles)

28 janvier:

The Medium (Xbox Series X | S et PC) Yakuza Remastered Collection (consoles, PC et mobiles)

