Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Xbox Games Pass reçoit des mises à jour de son catalogue au début, au milieu et à la fin de chaque mois. Cela signifie que de plus en plus de titres arrivent au service d’abonnement pour consoles, PC et appareils mobiles aujourd’hui.

Tous les utilisateurs du Xbox Game Pass pourront profiter de 4 nouveaux titres à partir d’aujourd’hui. Microsoft a décidé que les nouveautés étaient des jeux indépendants reconnus. Il convient de rappeler que des titres tels que Injustice 2 et eFootball PES 2021 Season Update ont rejoint le service en début de mois.

Abonnez-vous au Xbox Game Pass pour 10 $ MXN– DISPONIBLE ICI

Ces indies sont maintenant disponibles sur Xbox Game Pass

L’une des nouveautés les plus marquantes est What Remains of Edith Finch, un titre indépendant qui a gagné l’approbation des joueurs et des critiques. Le jeu de Giant Sparrow et Annapurna Interactive est arrivé pour la première fois sur le service de console, mais il est maintenant jouable sur Xbox Game Pass pour PC également.

D’autre part, nous avons Torchlight III, le dernier épisode de la célèbre franchise d’exploration de RPG et de donjons. Si vous êtes un fan de la saga, sachez que le titre est venu au service pour Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et appareil Android.

Si vous aimez les jeux avec des éléments de stratégie et de roguelite, alors Neoverse vous intéressera. C’est un titre de Tinogames reconnu pour son esthétique futuriste et son système de combat avec des jeux de cartes.

Enfin, il y a YIIK: A Postmodern RPG, un titre développé par Ackk Studios. Comme son nom l’indique, c’est un RPG qui reprend des éléments des JRPG, mais avec un décor surréaliste. Voici la liste des jeux et de leurs plateformes respectives:

14 janvier:

Neoverse (PC) Torchlight III (consoles et Android) What Remains of Edith Finch (PC) YIIK: A Postmodern RPG (PC)

Nous vous rappelons que plusieurs jeux ne seront plus disponibles sur Xbox Game Pass à partir de demain. Parmi les titres qui seront exclus du service figurent TEKKEN 7 et Sword Art Online: Fatal Bullet, entre autres. Microsoft devrait annoncer plus de nouvelles dans les jours à venir.

Trouver: l’un des candidats à GOTY 2020 pourrait accéder au Xbox Game Pass

Nous vous recommandons de visiter cette page pour lire toutes les actualités liées au Xbox Game Pass. D’autre part, vous trouverez ici plus d’informations sur la Xbox en général.