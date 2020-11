Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Xbox Game Pass continue de croître et de consentir à tous ses utilisateurs. En fait, dans les semaines à venir, vos membres auront plusieurs choses à jouer, car plusieurs jeux très appréciés sont sur le point de faire leur entrée sur le service.

Selon Microsoft, dans les prochaines semaines de novembre, les joueurs Xbox Game Pass peuvent s’attendre à profiter de jeux comme Ark: Survival Evolved; Gears Tactics; Halo 4 et effet Tetris. Ils pourront également profiter de Beyond Light, la nouvelle extension de Destiny 2.

Abonnez-vous au Xbox Game Pass pour 10 $ MXN– DISPONIBLE ICI

Il est à noter que les nouvelles ne s’arrêtent pas là. Ce qui se passe, c’est que le 10 novembre, EA Play se joindra au Xbox Game Pass Ultimate. Cela signifie que vous pouvez accéder à tous les avantages de ce service et profiter de titres tels que Star Wars Jedi: Fallen Order ou FIFA 20.

Voici la liste des versions suivantes du Xbox Game Pass:

9 novembre

Gears Tactics – Console et Android

10 novembre

Destiny 2: Beyond Light― Console et Android Planet Coaster: Console Edition – Console et Android Tetris Effect: Connecté – Console et PC

12 novembre

Final Fantasy VIII Remastered – Console et PC Gonner2 – Android Streets of Rogue – PC

17 novembre

ARK: Survival Evolved: Explorer’s Edition – Console, PC et Android Halo 4 dans Halo: The Master Chief Collection – PC

19 novembre

River City Girls – Console, PC et Android Star Renegades – Console et Android

Les jeux EA Access arrivent dans le cloud

Un point qui retient beaucoup l’attention est que l’arrivée d’EA Access est aussi une bonne nouvelle pour le Xbox Game Pass Cloud Gaming et ses utilisateurs.

Ce qui se passe, c’est que Microsoft a confirmé que plusieurs jeux EA Access pourront être appréciés dans ce service dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate. Les jeux seront disponibles à partir du 10 novembre et sont les suivants:

Dragon Age: Inquisition Madden NFL 20 Mass Effect: Andromeda Mirror’s Edge Catalyst Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 Les Sims 4 Unravel 2

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de toutes ces nouvelles? Êtes-vous ravi de profiter de ces nouvelles? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour plus d’informations sur le Xbox Game Pass.

La source