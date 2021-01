Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Tout indique que le Xbox Games Pass sera chargé de surprises et de grands titres en 2021. Microsoft a dévoilé ce matin la première liste de nouveaux jeux qui arriveront cette année sur le service pour consoles, PC et appareils mobiles avec Android.

Il y a de bonnes nouvelles pour les joueurs, puisque 7 nouveaux jeux seront ajoutés au service au cours de la première quinzaine de janvier. La gamme comprend des jeux importants de divers genres, mais il y a des annonces importantes en particulier pour les fans de sports et de jeux de combat.

Abonnez-vous au Xbox Game Pass pour 10 $ MXN– DISPONIBLE ICI

Ces 7 jeux arriveront bientôt sur Xbox Game Pass

La première nouvelle confirmée pour janvier est la mise à jour de la saison eFootball PES 2021. Konami a décidé de poursuivre sa franchise sportive avec une mise à jour du contenu plutôt qu’un nouvel opus. La mise à jour récupère les bases de PES 2020, mais ajoute plus de contenu.

En revanche, les fans de super-héros seront ravis de l’arrivée d’Injustice 2. Le titre de combat sera disponible sur Xbox Game Pass pour toutes les plateformes, il sera donc jouable sur consoles, PC et mobiles.

Si vous recherchez une expérience différente, vous serez heureux de savoir que Torchlight III et des indies renommées telles que What Remains of Edith Finch peuvent également être appréciées sur le service. Ci-dessous je vous laisse la liste complète des jeux avec leurs dates et plateformes respectives:

7 janvier:

Mise à jour de la saison eFootball PES 2021 (consoles et Android) Injustice 2 (consoles, PC et Android) The Little Acre (consoles et Android)

14 janvier:

Neoverse (PC) Torchlight III (consoles et Android) What Remains of Edith Finch (PC) YIIK: A Postmodern RPG (PC)

Trouver: TEKKEN 7 et d’autres jeux sortiront du Xbox Game Pass en janvier

Nous vous recommandons de visiter cette page pour lire toutes les actualités liées au Xbox Game Pass. D’autre part, vous trouverez ici plus d’informations sur la Xbox en général.