De nombreux joueurs bénéficient des formidables avantages proposés par la société Microsoft grâce au Xbox Game Pass. Dans ce service, les joueurs peuvent profiter d’un large catalogue de titres sur PC et Xbox One. Et le meilleur de tout cela est que, bien qu’il y ait des titres qui finissent par être absents après un certain temps, les opportunités ne cessent de croître, y compris les titres de lancement parmi les options.

Avec cette proposition bien établie parmi ses objectifs, l’entreprise a partagé une nouveauté intéressante avec les acteurs. A travers une nouvelle annonce sur son blog officiel, la société a confirmé l’arrivée de onze nouveaux titres à son service, parmi lesquels on retrouve des noms aussi imposants que Resident Evil 7, un titre qui vient également sur PS Now, et Tell Me Why, une pièce récemment publiée. Bien entendu, les dates pour pouvoir profiter de ces nouveaux titres sont les suivantes:

Crusader Kings III (PC) – Disponible maintenant The Jackbox Party Pack 4 (Console) – 3 septembre Resident Evil 7 Biohazard (PC et console) – 3 septembre Tell Me Why: Chapter Two (PC et Console) – 3 septembre Touhou Luna Nights (PC) et console) – 3 septembre World War Z (PC) – 3 septembre Star Renegades (PC) – 3 septembre Disgaea 4 Complete + (PC) – 10 septembre Hotshot Racing (console) – 10 septembre Tell Me Why: Chapter Three (PC et console) ) – 10 septembre Destiny 2: Shadowkeep et Forsaken (Console) – Bientôt disponible

En plus de ces excellents ajouts, la société prévient également qu’il est déjà possible de préinstaller l’un des titres annoncés sur PC pendant la Gamescom 2020, Age of Empires III: Édition définitive. Mais pas seulement cela, mais il annonce également les titres qui quitteront le service et parmi lesquels on retrouve NBA 2K20, Red Dead Redemption 2, Gonner: Blueberry Edition et Jump Force.