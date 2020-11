Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le Xbox Game Pass a reçu plus de 10 jeux pour clôturer octobre et commencer novembre du bon pied. Le service recevra 5 nouveaux titres cette semaine et Microsoft prépare sûrement déjà plus de surprises qu’il révélera bientôt.

Pendant ce temps, la société a confirmé certains des jeux qui sortiront du Xbox Game Pass tout au long du mois de novembre, en particulier au milieu du mois. Pour l’instant, une liste de 4 jeux a été révélée, mais il n’est pas exclu qu’elle s’agrandisse dans les prochains jours.

Il vous reste quelques jours pour jouer à ces titres sur Xbox Game Pass

Le titre le plus important de la liste est sans aucun doute Darksiders III, le dernier épisode majeur de la franchise. Le jeu est arrivé en service à la fin du mois de novembre 2019, il quittera donc la plate-forme après 1 an d’activité.

Un autre grand nom est The Talos Principle, un projet indépendant dirigé par Croteam et Devolver Digital. Le jeu s’inspire du travail de Philip K. Dick et propose un gameplay axé sur la résolution d’énigmes, le tout avec une approche philosophique.

La liste est complétée par Munchkin: Quacked Quest, par Asmodée Éditions, et Tracks – The Train Set Game, développé par Whoop Group. Comme nous l’avons mentionné, il est possible que Microsoft confirme très bientôt d’autres jeux qui quitteront le service.

Tous les jeux mentionnés sortiront du Xbox Game Pass le 17 novembre, vous avez donc encore quelques jours pour en profiter. De plus, en tant que membre du service, vous pouvez les acheter avec une réduction spéciale de 20%.

Tout cela n’est pas une mauvaise nouvelle, car jeudi prochain, le 5 novembre, des jeux comme Celeste, Deep Rock Galactic, Knights and Bikes, entre autres, arriveront sur Xbox Game Pass. De plus, certains classiques remasterisés de LucasArts sont désormais jouables.

