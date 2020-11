Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le catalogue Xbox Game Pass s’est considérablement développé grâce à son intégration avec EA Play sur consoles. Cependant, la rotation des jeux se poursuit et nous savons déjà quels jeux quitteront le service le mois prochain.

Microsoft a confirmé que 8 titres ne seront plus disponibles début décembre. Cela affectera le catalogue de jeux pour Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.

Il vous reste quelques jours pour jouer à ces titres sur Xbox Game Pass

Le premier titre présenté sur la liste est Dead Island: Definitive Edition, qui dit adieu au Xbox Game Pass pour les consoles. La même chose se produira avec Absolver: Downfall et The Escapists 2, qui seront interrompus en décembre.

Si vous êtes un utilisateur du service sur PC, sachez que très bientôt vous ne pourrez pas jouer à Mutant Year Zero: Road to Eden, Hatoful Boyfriend, Faeria et d’autres titres attrayants. Tous les jeux confirmés seront supprimés du Xbox Game Pass le 1er décembre.

Nous vous rappelons que si vous êtes utilisateurs du service, vous pouvez obtenir tous les jeux disponibles avec une réduction de 20%. Vous trouverez ci-dessous la liste des 8 jeux qui sortiront bientôt du Xbox Game Pass et de leurs plates-formes respectives:

Absolver: Downfall (consoles) Dead Island: Definitive Edition (consoles) Demon’s Tilt (consoles et PC) Faeria (PC) Hatoful Boyfriend (PC) Mutant Year Zero: Road to Eden (consoles et PC) The Escapists 2 (consoles) Wandersong ( consoles et PC)

