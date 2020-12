Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Xbox Game Pass a été l’un des grands succès de la division des jeux de Microsoft et est l’une des sections dans lesquelles la société a enregistré de très bons chiffres. L’offre de plus de 100 jeux disponibles au téléchargement et à jouer sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC, ainsi que le fait que chaque exclusivité Xbox Game Studios soit disponible le jour 1, est assez attrayant pour les joueurs. Cependant, il y a encore plus de possibilités de service, comme le souligne Aaron Greenberg.

Des ajouts récents au catalogue Xbox Game Pass provenant du service d’abonnement d’Electronic Arts EA Play, ainsi que l’attente de l’arrivée du catalogue Bethesda une fois que l’achat de ZeniMax par Microsoft est terminé, suggèrent qu’il est toujours il reste encore un long chemin à parcourir pour compléter l’offre de services en termes de jeux. De même, les accords conclus avec Spotify et Disney + expliquent l’ouverture du service, ce qui se poursuivra comme l’a mentionné Aaron Greenberg, responsable marketing Xbox, dans une interview avec GamingBible: “Eh bien, il existe de nombreux autres abonnements différents. Alors vous avez raison Je veux dire, nous nous en félicitons et cela a été formidable de voir autant de gens embrasser cela dans l’industrie. Nous sommes ouverts à cette possibilité. “

De la même manière, Greenberg a assuré qu’en plus de l’ouverture qu’ils ont dans les jeux vidéo, la même chose se produirait également si un autre service cherchait à s’appuyer sur Game Pass: “EA Play était son propre service d’abonnement indépendant. Maintenant, il est inclus dans Game Faire passer pour une grande valeur. Nous pensons que le meilleur moyen est de continuer à ajouter plus de valeur au service. C’est notre objectif principal, mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas contre l’offre d’options aux joueurs. S’il existe un autre service d’abonnement qui souhaite ajouter , comme le partenariat avec Disney + et ce que nous avons fait avec Spotify et d’autres services d’abonnement, nous sommes ouverts à lui pour promouvoir ces services ensemble, car nous savons que pour de nombreuses personnes, la meilleure façon de faire l’expérience, que ce soit des jeux ou d’autres moyens de divertissement, c’est obtenir le plan de tout ce qu’ils peuvent avoir à un prix mensuel bas. “

