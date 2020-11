«Je ne pense pas que quoi que ce soit va nous empêcher de le faire», déclare Phil Spencer.

La nouvelle génération de consoles est là, mettant en vedette la Xbox Series X dans le cas de Microsoft, et elles arrivent à un moment où l’avenir du médium il est plus ouvert que jamais. Outre les modèles traditionnels, des propositions telles que Xbox Game Pass et les plates-formes de jeux dans le cloud par diverses sociétés, y compris ce projet xCloud intégré au service Microsoft. Avec l’arrivée du jeu sur le cloud Xbox sur les appareils Android en septembre et la promesse d’une future version sur PC, la prochaine étape semble être téléviseurs intelligents.

Je pense que rien ne va nous empêcher de le faire Phil SpencerS’adressant à The Verge dans une récente interview, Phil Spencer a répondu à une question très intéressante de son intervieweur, qui lui a demandé ce qui empêche Microsoft de proposer Services Xbox sur une Smart TV à l’aide d’une application. “Je pense que vous verrez la même chose dans les 12 prochains mois“Je pense que rien ne va nous empêcher de le faire.” Ce n’est pas la première fois que Spencer aborde la question, qui faisait déjà allusion à l’arrivée de xCloud aux télévisions dans d’autres déclarations en octobre.

Mais revenons à l’interview, sa dernière phrase peut être interprétée comme un clin d’œil aux problèmes qu’Apple leur a donnés pour amener le Xbox Game Pass sur iOS, bien qu’il soit possible qu’elle fasse référence au limitations techniques qui propose une télévision devant un ordinateur ou un smartphone. Ou qu’il offrait autrefois, plutôt, là où Phil Spencer croit que télévisions actuelles ressemblent plus à une console en termes de fonctions: “Désormais, un téléviseur ressemble plus à une console cachée derrière un écran, qui support d’application, et une connexion Bluetooth et une capacité de relais », explique Spencer.

Le fait est que Microsoft a la volonté de apportez vos services Xbox aux téléviseurs intelligents actuel, et suite à ces déclarations de Phil Spencer, nous pourrions voir une annonce à ce sujet pendant l’année prochaine. Dans le cadre de l’interview, le responsable de la Xbox a fait des déclarations intéressantes, comme que la production de la Série X a commencé plus tard que celle de la PS5, ou encore ses louanges pour le contrôleur DualSense de Sony. Dans tous les cas, si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle génération de Xbox, voici notre analyse de la Xbox Series X et S.

