Divers titres quittent le Xbox Game Pass au milieu et à la fin de chaque mois. Donc, la semaine dernière, des jeux comme TEKKEN 7 et Sword Art Online: Fatal Bullet ont été mis hors service.

Si vous êtes abonné à la plateforme, sachez que Microsoft a déjà confirmé les jeux qui quitteront le Xbox Game Pass fin janvier. La société a partagé une liste de 5 jeux, qui seront interrompus à partir du 31 janvier.

Il vous reste quelques jours pour jouer à ces titres sur Xbox Game Pass

Il y a de mauvaises nouvelles pour les utilisateurs du Xbox Game Pass et les fans de Final Fantasy. Ceci depuis Final Fantasy XV: Royal Edition, le dernier opus de la saga, sera bientôt hors service. Il ne vous reste plus que quelques semaines pour terminer l’aventure de Noctis et compagnie.

Nous avons également Indivisible, un autre jeu de RPG qui fera ses adieux au Xbox Game Pass à la fin du mois. Si vous êtes fan de jeux indépendants, nous vous recommandons de profiter de ces jours pour profiter de GREY, car il ne reste plus que quelques jours pour l’essayer.

En outre, des jeux tels que Fishing Sim World: Pro Tour et l’indie Sea Salt seront interrompus sur le service de Microsoft dans les semaines à venir. La société devrait partager très prochainement la liste des actualités du Xbox Game Pass.

Bien que nous en sachions plus, vous pouvez voir ci-dessous la liste complète des jeux qui quitteront le service le 31 janvier:

Final Fantasy XV: Royal Edition (consoles et PC) Fishing Sim World: Pro Tour (consoles et PC) GRIS (PC) Indivisible (consoles et PC) Sea Salt (consoles et PC)

