Les propriétaires d’une Xbox Series X ou Xbox Series S pourront profiter de l’intégralité du catalogue Xbox Game Pass à partir d’aujourd’hui, y compris des titres attrayants arrivés grâce à l’intégration d’EA Play dans le service Ultimate.

Cette nouveauté tant attendue est également désormais disponible pour les utilisateurs de Xbox One, mais il n’en est pas de même pour les abonnés Xbox Game Pass sur PC. Les joueurs sur ordinateur devront attendre un peu plus longtemps, car Microsoft a confirmé il y a longtemps qu’EA Play se déroulerait jusqu’en décembre.

Certaines des nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées au Xbox Game Pass ce mois-ci ont été annoncées hier. La société en a profité pour confirmer également la date d’arrivée d’EA Play pour le service PC.

Quand EA Play sera-t-il intégré au Xbox Game Pass pour PC?

Grâce à Xbox Wire, Microsoft a confirmé que les utilisateurs de Xbox Game Pass Ultimate sur PC n’auront pas à attendre longtemps pour profiter du catalogue et des avantages d’EA Play. La société tiendra parole, cette nouveauté sera donc disponible le mois prochain.

Pour être plus précis, EA Play arrive sur le service PC à partir du 15 décembre. Selon les détails, certains titres d’Electronic Arts pourront être joués à partir du Xbox Game Pass sur Windows 10 via l’application EA Desktop.

«Nous voulons que les joueurs aient accès aux jeux et aux avantages qu’ils souhaitent, aussi facilement que possible. Ce partenariat avec Xbox rend une impressionnante bibliothèque de super contenu Xbox et EA plus accessible. Notre objectif est d’offrir plus d’options aux joueurs pour obtenir plus de ce qu’ils aiment », a déclaré Autumn Brown, directeur principal de la stratégie de contenu et des alliances chez Electronic Arts.

Comme avec Xbox Game Pass pour les consoles, l’intégration EA Play sera disponible sur PC sans frais supplémentaires. Ainsi, les joueurs n’auront qu’à payer leurs frais de service Microsoft réguliers pour profiter de divers hits EA.

EA Play propose actuellement plus de 60 titres, ce qui en fait un ajout important au Xbox Game Pass. Comme si cela ne suffisait pas, certains des jeux peuvent également être appréciés sur les téléphones mobiles grâce à Project xCloud.

Nous vous recommandons de visiter cette page pour lire toutes les actualités liées au Xbox Game Pass. D’autre part, vous trouverez ici plus d’informations sur la Xbox en général.