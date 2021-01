Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les abonnés Xbox Games Pass sont impatients de voir les premiers titres à être ajoutés au service cette année. Microsoft devrait faire les annonces dans les prochains jours, mais en attendant, nous connaissons déjà les jeux qui feront leurs adieux au Xbox Games Pass ce mois-ci.

La société a confirmé une liste de 4 jeux qui ne seront plus disponibles dans quelques semaines. Pour être plus précis, les titres seront mis hors service à partir de la mi-janvier.

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, car Microsoft a également donné un indice sur le retour d’un titre populaire au service. Alors que le jeu en question n’est pas encore connu, les utilisateurs du Xbox Game Pass ont déjà plusieurs théories.

Ces 4 jeux diront bientôt au revoir au Xbox Game Pass

Dans la liste, il y a 2 jeux très populaires de Bandai Namco. Le premier d’entre eux est TEKKEN 7, le dernier opus de la franchise de combat. Le titre a rejoint Xbox Game Pass en janvier 2020, il quittera donc le service après 1 an de disponibilité.

D’autre part, nous avons Sword Art Online: Fatal Bullet, un jeu de 2018 basé sur le travail de Reki Kawahara. Ce sera dans les prochains jours que certains indies cesseront également d’être disponibles sur Xbox Game Pass pour consoles et PC.

La liste est complétée par FTL: Faster Than Light et My Friend Pedro. Les jeux devraient quitter le service le 15 janvier. Voici la liste des titres avec leurs plateformes respectives:

FTL: Faster Than Light (PC) My Friend Pedro (consoles et PC) Sword Art Online: Fatal Bullet (consoles) TEKKEN 7 (consoles)

Un titre populaire revient sur Xbox Game Pass

Microsoft prépare déjà de grandes annonces pour Xbox Game Pass dans les mois à venir. La preuve en est que sur le compte Twitter du service pour l’Allemagne, il a fait une publication avec des indices sur les futurs jeux pour le service.

Le message anticipe l’arrivée de The Medium, mais évoque également le retour d’un jeu important. La publication mentionne que l’arrivée dudit titre a rendu les joueurs heureux dans le passé et que beaucoup ont été attristés lorsqu’ils ont quitté le Xbox Game Pass.

La bonne nouvelle est que Microsoft a confirmé que le jeu reviendrait officiellement dans les prochains jours. Pour l’instant, il n’y a pas d’indice clair sur le titre, mais les joueurs pensent qu’il pourrait s’agir de Fallout 4 ou d’un titre Rockstar.

