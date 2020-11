L’accès ne sera activé que le 10 novembre, mais vous pouvez les télécharger maintenant pour faire avancer les travaux.

Xbox Game Pass est un service qui ne cesse de s’étendre avec de nouveaux contenus, et ce mois de novembre verra l’arrivée d’EA Play avec des jeux d’Electronic Arts. Bien que l’union n’aura lieu que le 10 novembre, coïncidant avec le lancement de la Xbox Series X, les utilisateurs de Xbox vous pouvez maintenant précharger les jeux EA sur leurs consoles à l’approche de cette date, déclare le rédacteur en chef Tom Warren de The Verge.

Un fait qui a également été confirmé par la suite par GameSpot. Selon les médias susmentionnés, les utilisateurs Xbox avec un abonnement actif à Game Pass Ultimate peuvent maintenant télécharger et installer sur leurs consoles EA Jouez à des jeux via le service Microsoft. Une façon de travailler, pour ne pas perdre un instant de jeu lorsque EA Play et Xbox Game Pass rejoignent.

Bien sûr, comme vous pouvez l’imaginer, les jeux ne seront accessibles que le 10 novembre, alors ne vous embêtez pas trop à essayer de les démarrer avant la date fixée. Sur Xbox, comme le catalogue EA Play le montre sur son site officiel, le service propose plus de 70 jeux complets à apprécier, avec des noms comme FIFA 20, Battlefield V, NFS Heat et A Way Out.

De plus, et comme il l’a clairement indiqué Microsoft Par le passé, nous vous rappelons que les jeux Xbox One installés sur un disque dur externe peuvent être joués directement sur une Xbox Series X et S. Un bon moyen de se préparer pour la première de la semaine prochaine. Si vous souhaitez en savoir plus sur la prochaine console du Redmond, dans cet article, nous vous proposons des impressions complètes de la Xbox Series X.

