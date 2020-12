Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microsoft prévoyait que décembre serait un mois incroyable pour les utilisateurs du Xbox Game Pass. Le service clôturera l’année avec des nouvelles très intéressantes pour les consoles et les PC. La bonne nouvelle est que plusieurs d’entre eux sont déjà disponibles.

Aujourd’hui, le service a reçu 7 nouveaux titres qui peuvent être appréciés sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et même sur les appareils mobiles Android. Les grands ajouts sont Control, le titre de Remedy, ainsi que DOOM Eternal, qui est enfin disponible sur Xbox Game Pass pour PC.

Tous ces jeux sont arrivés sur Xbox Game Pass aujourd’hui

Après plusieurs rumeurs, cette semaine l’arrivée de Control, le dernier jeu de Remedy, a été confirmée sur Xbox Game Pass. Le titre est désormais disponible pour les joueurs sur console et les utilisateurs d’appareils Android.

L’autre bonne nouvelle est pour les joueurs sur PC, qui peuvent enfin profiter de toute l’action et de la brutalité de DOOM Eternal, le FPS qui est arrivé pour la première fois sur Xbox Game Pass pour consoles. D’autre part, les utilisateurs de xCloud peuvent déjà jouer à RAGE 2 sur mobile.

Le reste de l’actualité est un attrait indépendant qui comprend des sorties à succès d’il y a des années ainsi que des titres de lancement. Parmi eux, Haven et VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action se démarquent. Voici la liste complète des jeux d’aujourd’hui:

Contrôle – consoles et Android DOOM Eternal – PC Haven – consoles et PC Rage 2 – Android Slime Rancher – Android et console Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – PC Yes, Your Grace – consoles, Android et PC

D’autre part, nous vous rappelons qu’à partir d’aujourd’hui, Bloodstained: Ritual of the Night, Golf With Your Friends, Hyperdot, Ikenfell, Indivisible, ScourgeBringer, The Touryst et Vambrace Cold Soul prennent déjà en charge les commandes tactiles sur les appareils Android.

