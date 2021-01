Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs du Xbox Game Pass, car le service d’abonnement a reçu aujourd’hui ses premières nouvelles pour la seconde quinzaine de janvier. Grâce à cela, les joueurs peuvent désormais profiter de 4 titres supplémentaires dans le catalogue.

La gamme de jeux comprend des productions majeures ainsi que quelques jeux indépendants bien connus. Cette fois, il y a des titres qui étaient déjà disponibles sur Xbox Game Pass pour certains systèmes, mais maintenant ils seront également jouables sur plus d’appareils.

Découvrez aujourd’hui les nouveautés du Xbox Game Pass

Pour commencer, nous avons Control, le dernier jeu de Remedy Entertainment. Ce titre est arrivé sur Xbox Game Pass le 3 décembre, mais uniquement pour le service console et les appareils Android.

Désormais, les utilisateurs du service sur PC peuvent également profiter de Control, désormais disponible en téléchargement. D’autre part, il y a Desperados III, qui saura satisfaire les amateurs de titres de stratégie.

Si vous recherchez une expérience plus détendue, vous serez heureux de savoir que Donut County est maintenant disponible, un titre avec un concept plutôt particulier créé par Ben Esposito et distribué par Annapurna Interactive.

Enfin, il y a Outer Wilds, l’un des jeux indépendants les plus reconnus de 2019. Ce titre est arrivé sur Xbox Game Pass depuis sa première, mais il sera désormais également jouable sur les appareils mobiles. Ci-dessous la liste des nouveautés d’aujourd’hui:

21 janvier:

Contrôle (PC) Desperados III (consoles, PC et mobiles) Donut County (consoles, PC et mobiles) Outer Wilds (mobiles)

Si aucun des nouveaux jeux ne vous a complètement convaincu, gardez à l’esprit que plus de contenu est en cours et arrive très bientôt. Ce sera la semaine prochaine lorsque des jeux majeurs comme The Medium et Yakuza Remastered Collection seront mis en service.

