Si vous avez reçu une console Xbox en cadeau pendant les fêtes de fin d’année, vous êtes probablement déjà ou prévoyez d’avoir un abonnement Xbox Games Pass. Le catalogue de jeux du service s’agrandit de plus en plus et aujourd’hui il a reçu plusieurs titres attractifs.

Il est important de se rappeler que le service et tous ses avantages sont également disponibles pour PC. Récemment, Xbox Game Pass a atteint les appareils Android dans diverses régions, vous avez donc plusieurs alternatives pour profiter de ses actualités.

Aujourd’hui, le service a reçu 3 nouveaux titres, destinés principalement aux amateurs de jeux de combat, aux fans de football et à ceux qui aiment passer leur temps avec des titres indépendants.

Ces jeux arrivent aujourd’hui sur Xbox Game Pass

La première nouveauté pour le service n’est ni plus ni moins qu’Injustice 2, un titre de combat de NetherRealm Studios et Warner Bros.Interactive. La suite sera disponible pour tous les utilisateurs du Xbox Game Pass, car elle a atteint toutes les plates-formes qui composent l’écosystème Xbox aujourd’hui.

Cela signifie qu’il peut être apprécié sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC et appareils mobiles. D’autre part, la mise à jour de la saison eFootball PES 2021, qui comprend les informations les plus récentes sur le match de football de Konami.

Ce jeu est uniquement disponible pour les utilisateurs de Xbox Game Pass sur consoles et mobiles. Enfin, nous avons le jeu indépendant The Little Acre, de Pewter Games Studios et Curve Digital.

Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est un titre d’aventure qui a fait ses débuts en 2016 pour les consoles et PC de dernière génération. Le jeu vous met dans le rôle d’Aidan, qui fera de son mieux pour retrouver son père avec l’aide de sa sœur Lily. Voici la liste des jeux:

7 janvier:

Mise à jour de la saison eFootball PES 2021 (consoles et Android) Injustice 2 (consoles, PC et Android) The Little Acre (consoles et Android)

Nous vous rappelons que Microsoft a déjà confirmé d’autres jeux qui arriveront sur Xbox Game Pass dans la première moitié de ce mois. Ce sera le 14 janvier prochain lorsque 4 autres jeux indépendants marquants rejoindront le service.

Nous vous recommandons de visiter cette page pour lire toutes les actualités liées au Xbox Game Pass. D’autre part, vous trouverez ici plus d’informations sur la Xbox en général.