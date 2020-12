Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Êtes-vous abonné au Xbox Game Pass? Nous avons des nouvelles pour vous qui vous feront plaisir. Le fait est que The Elder Scrolls V: Skyrim, le RPG acclamé de Bethesda, est maintenant disponible sur le service d’abonnement.

Comme annoncé aux Game Awards 2020, The Elder Scrolls V: Skyrim est arrivé aujourd’hui, 15 décembre, sur Xbox Game Pass. De cette façon, les utilisateurs ont déjà la possibilité de le télécharger et de commencer une aventure épique dans ce RPG.

Nous sommes heureux d’annoncer que The Elder Scrolls: Skyrim: Special XGP Edition-that-is-not-really-a-special-edition-we-just-want-it-to-feel-special est disponible aujourd’hui! pic.twitter.com/uA25S0BnLG – Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 15 décembre 2020

Il est important de préciser que, pour le moment, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition n’est disponible que sur les consoles et Android. Ainsi, les utilisateurs de PC n’auront plus la possibilité d’y jouer… pour l’instant.

Abonnez-vous au Xbox Game Pass pour 10 $ MXN– DISPONIBLE ICI

Plus de nouvelles sur le chemin du Xbox Game Pass

Quelque chose qui attirera l’attention de nombreux joueurs, c’est que les surprises ne s’arrêtent pas là. En fait, en plus de Skyrim, les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent désormais obtenir Hivebusters, le DLC de l’histoire pour Gears 5.

De plus, avant la fin de la semaine, tous ces jeux arriveront sur Xbox Game Pass:

Among Us (PC) Beholder: Complete Edition (consoles et Android) Code Vein (consoles et Android) The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PC) Monster Train (consoles) MotoGP 20 (consoles, PC et Android) Mon ami Pedro ( Android) Neoverse (consoles et Android) Wilmot’s Warehouse (consoles et PC)

Qu’est-ce que tu en penses? Êtes-vous impatient de démarrer Skyrim ou un autre titre Xbox Game Pass? Dites le nous dans les commentaires.

Xbox Game Pass est un service d’abonnement disponible pour Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez en savoir plus sur tout ce qu’il propose en cliquant ici.