Microsoft continue de donner son accord aux utilisateurs du Xbox Game Pass sur les consoles et les PC avec de nombreux nouveaux jeux. The Elder Scrolls V: Skyrim est arrivé en service plus tôt cette semaine, mais des titres plus amusants sont maintenant disponibles.

La société a préparé plusieurs surprises pour le milieu du mois, car au total, 9 jeux sont ajoutés au catalogue Xbox Game Pass aujourd’hui. La grande nouvelle pour beaucoup est Among Us, le titre d’InnerSloth qui a fait sensation cette année.

Bien que le titre soit proposé à un prix assez abordable sur PC, les utilisateurs du Xbox Game Pass peuvent désormais en profiter sans frais supplémentaires. D’autre part, il existe des jeux qui satisferont sans aucun doute les amateurs de genres variés, tels que les RPG, l’horreur et la course.

Ces actualités sont désormais disponibles sur Xbox Game Pass

Il est important de mentionner que Among Us n’est disponible que sur Xbox Game Pass pour PC, car l’indie n’a pas encore fait ses débuts sur les consoles Xbox. Si le titre d’InnerSloth n’est pas votre truc, notez que le service a également reçu Code Vein et The Dark Pictures Anthology: Man of Medan aujourd’hui.

Comme si cela ne suffisait pas, les abonnés ont déjà accès à Beholder: Complete Edition, MotoGP 20 et Neoverse. Il y a aussi des nouvelles pour les utilisateurs de Xbox Game Pass sur les appareils mobiles, car My Friend Pedro et d’autres jeux ont été ajoutés au catalogue pour Android.

C’est le bon moment pour vous rappeler qu’il existe déjà des jeux importants confirmés pour Xbox Game Pass qui seront disponibles dans les mois à venir. Parmi eux, la collection Yakuza Remastered et Yakuza 6, qui vous permettront de connaître la suite de la saga Kazuma Kiryu en 2021.

En revanche, sachez que 3 jeux sortiront du Xbox Game Pass sur consoles et sur PC fin décembre. Voici la liste de tous les jeux qui sont venus au service aujourd’hui:

Among Us (PC) Beholder: Complete Edition (consoles et Android) Code Vein (consoles et Android) The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PC) Monster Train (consoles) MotoGP 20 (consoles, PC et Android) Mon ami Pedro ( Android) Neoverse (consoles et Android) Wilmot’s Warehouse (consoles et PC)

