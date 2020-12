Les utilisateurs pourront apporter leurs idées sur ce à quoi ressemblerait leur jeu vidéo d’arcade basé sur Space Jam 2.

Microsoft et le prochain film Space Jam: un nouvel héritage ont annoncé une collaboration dans laquelle ils exhortent les fans à participer à un événement pour créer un jeu vidéo de style arcade inspiré du film d’animation basé sur le monde du basket-ball et qui aura LeBron James comme protagoniste.

Le concours est basé sur la contribution d’idées pour un jeu d’arcade basé sur Space JamPour ce faire, un concours a été organisé au cours duquel les joueurs, âgés de 14 ans et plus, peuvent soumettre leurs idées via le site officiel activé pour cela. Les seules règles à suivre sont de sélectionner le genre du jeu vidéo avec une image clé et développer l’idée en moins de 500 mots. De cette façon, n’importe qui peut faire partie du prochain titre basé sur la saga cinématographique bien connue qui sera bientôt publiée sur Xbox.

Il y aura deux gagnants qui, selon Microsoft, verront “a réalisé son jeu vidéo de style arcade basé sur Space Jam: A New Legacy”. Le résultat final sera disponible en tant que récompense pour les membres Xbox Game Pass Ultimate en 2021. Vous pouvez en savoir plus sur Xbox Wire.

Space Jam 2, suite du film légendaire avec Bugs Bunny et Michael Jordan, cette fois tu auras LeBron James dans le rôle titre, avec Don Cheadle et Cedric Joe, en plus des personnages de Warner Bros.Comme indiqué, ce concours vient soutenir l’éducation scientifique et créative, en même temps qu’il y aura bientôt de nouvelles nouvelles sur le lancement du film et de son jeu vidéo officiel, confirmant son arrivée pour 2021.

