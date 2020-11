«Je peux vous promettre que nous n’allons pas faire cela», déclare Phil Spencer.

La dernière génération de Xbox Cela n’a pas été aussi agréable que prévu au début. Après la dure première de la Xbox One, la marque a dû apporter de nombreux changements pour guider son avenir pour la version actuelle de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Et un détail très notoire à ce sujet était que Microsoft arrêter la publicité publiquement les données de ventes de leurs consoles ça fait des années. Une politique qui ne changera pas dans la nouvelle génération, même si leurs nouvelles consoles avaient de meilleurs chiffres que PlayStation 5.

Nous annonçons les chiffres des joueurs. C’est ce que je veux nous guider, Phil SpencerDans une interview avec The Guardian, les médias britanniques ont demandé Phil Spencer conformément à cette politique d’entreprise. Pour les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas publier les ventes: “Je sais que cela semble manipulateur, et je m’en excuse, mais Je ne veux pas que mon équipe se concentre sur eux. Le principal objectif du travail que nous faisons est le nombre de joueurs que nous voyons et la fréquence à laquelle ils jouent. C’est ce qui motive la Xbox. Si je commence à mettre en évidence d’autres choses, à la fois publiquement et en interne, cela change notre objectif. »

“Nous annonçons publiquement les chiffres du joueur. C’est ce que je veux nous guider, pas le nombre de pièces de plastique que nous avons vendues. »À cela, le média cité demande si cette décision pouvait changer À l’avenir, au cas où les Xbox Series X et S dépasseraient de loin les ventes de la PS5: “Je peux vous promettre que nous n’allons pas faire ça. Au cours de la dernière année, nous avons vu Google, Amazon et maintenant Facebook se lancer dans les jeux vidéo. Je ne vais pas rivaliser avec leurs chiffres en fonction du nombre de Xbox Series X que j’ai vendus. “

Les gens qui cherchent à comparer les ventes ne comprennent pas le contexte actuel Phil Spencer“[Google] il ne parlera jamais du nombre de Chromecast Pro qu’ils ont vendus. Ils vont vous parler de combien de joueurs as-tu“ajoute Phil Spencer.” Je pense que les gens qui cherchent à nous comparer à Sony en fonction de qui a vendu le plus de consoles ne comprennent pas le contexte actuel des jeux vidéo. Il y a 3 milliards de personnes dans le monde qui jouent aux jeux vidéo, mais peut-être seulement 200 millions de foyers qui possèdent une console. Votre façon, le segment de la console devient de plus en plus un pourcentage inférieur du gâteau du jeu vidéo. “

Un point de vue qui reflète clairement La stratégie actuelle de Microsoft, axé sur la création d’un écosystème multiplateforme avec des produits tels que le Xbox Game Pass et le cloud gaming, ainsi que le PC et ses consoles. Même ainsi, il semble qu’ils n’aient pas mal fait lors de la première: la Xbox Series X et S ont eu le meilleur lancement historique d’une Xbox, comme l’a confirmé Spencer lui-même. Si vous voulez connaître tous les détails sur ce que ces machines offrent, ne manquez pas notre analyse de la Xbox Series X et S.

