Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microsoft a pris la décision en 2014 de ne pas divulguer les données relatives aux ventes de ses consoles. Depuis, l’entreprise s’est attachée à mettre en évidence le nombre d’utilisateurs de ses systèmes et de ses multiples services.

Malgré le fait que la Xbox Series X et la Xbox Series S ont fait leurs débuts avec succès dans le monde entier, la société continuera avec la même stratégie cette nouvelle génération.

Phil Spencer, responsable de la Xbox, s’est récemment exprimé sur le sujet et a souligné qu’ils se concentreront entièrement sur le nombre d’utilisateurs qui ont leurs consoles. Pour cette raison, ils ne publieront pas les chiffres de vente pour Xbox Series X ou Xbox Series S.

Trouver: Microsoft explique pourquoi il ne révèle plus les chiffres de vente de la Xbox One

La Xbox s’intéresse au nombre de joueurs, pas aux consoles vendues

Avant l’arrivée des nouveaux systèmes, Spencer a déclaré qu’il ne cherchait pas à vendre plus de consoles que Sony avec PlayStation 5. La raison? Leur objectif est de créer un écosystème où les joueurs peuvent profiter de leur contenu sur une grande variété d’appareils.

Cette philosophie s’étend à l’ensemble de leur stratégie de marché et de leurs rapports de vente, car ils ne veulent pas se concentrer sur les consoles, mais sur les joueurs. Lors d’une interview avec The Guardian (via Pure Xbox), Spencer a déclaré qu’ils donneraient toujours la priorité au nombre d’utilisateurs par rapport au nombre de systèmes vendus.

«Je sais que cela semble manipulateur et je m’en excuse, mais je ne veux pas que mon équipe se concentre sur [las ventas de consolas]. Le résultat principal de tout le travail que nous faisons est le nombre de joueurs que nous voyons et la fréquence à laquelle ils jouent. C’est ce qui anime la Xbox », a révélé le manager.

On a demandé à Spencer au cours de la réunion s’il changerait d’orientation dans le cas où la Xbox Series X et la Xbox Series S se vendraient mieux que la PlayStation 5 au cours de la génération. Le patron de la Xbox a déclaré qu’ils resteraient sur leurs positions et ne révéleraient pas les chiffres de vente de la console.

“Les gens qui veulent que nous affrontions Sony en fonction de qui a vendu le plus de consoles, perdent le contexte de ce que sont les jeux aujourd’hui”, a ajouté Spencer. Ainsi, seuls les chiffres liés à leurs services seront révélés dans les mois à venir. , comme les utilisateurs du Xbox Game Pass.

«Mettre nos jeux sur PC devient une raison pour laquelle personne n’a à acheter une Xbox Series X. Je m’en tiendrai à cela. Nous publions publiquement les numéros des joueurs. C’est ce que je veux nous conduire, pas le nombre de pièces de plastique que nous avons vendues », a conclu le gérant.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Xbox vous demande de ne pas vapoter votre Series X et vous devriez l’écouter

La Xbox Series X et la Xbox Series S ont fait leurs débuts le 10 novembre. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives aux deux consoles.