Par: José Celorio (@iamjosecelorio)

Malgré les difficultés rencontrées dans les études de développement et dans les chaînes d’approvisionnement, les joueurs du monde entier ont de longues nappes car le saison de Noël Il sera livré avec de grands jeux et de nouvelles consoles qui offriront des moments de plaisir inoubliables à différents segments de consommateurs.

Sans faire une Nintendo Direct à l’avance comme nous en avions l’habitude, le grand N a décidé de tirer un as dans sa manche, présentant divers titres pour commémorer le 35e anniversaire de Mario Bros. Les jeux Super Mario 3D All-Stars et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, viendra bientôt s’ajouter à la gamme des logiciels Nintendo Switch les plus vendus.

D’un autre côté, Nintendo n’est pas pressé de proposer des expériences 4K et a annoncé le Game & Watch: Super Mario Bros., qui cherchera à établir de nouveaux records tout comme les éditions classiques NES et SNES. La société japonaise est allée plus loin et a soudainement révélé Hyrule Warriors: Age of Calamity, indiquant clairement qu’il disposera d’un catalogue solide d’ici la fin de l’année.

Concernant la nouvelle génération de consoles, Microsoft a donné le drapeau initial en révélant ce qui était un secret de polichinelle, le Xbox Series S, et bien qu’elle ait été exposée sur les réseaux sociaux grâce à une fuite, la direction marketing a très bien su mettre en place une stratégie de contrôle des dommages, basée sur des messages viraux et un sens de l’humour, qui a généré un meilleur positionnement médiatique.

Profitant du tollé généré sur les réseaux sociaux, la division présidée par Phil Spencer a décidé de confirmer la date et le prix de lancement, non seulement de sa console bas de gamme mais de Xbox série x. Il 10 novembre C’est le grand jour du lancement officiel de la nouvelle génération de consoles dans différents pays du monde.

Le prix au Mexique sera très compétitif, car Série X et Série S sera commercialisé pour 13 999 $ et 8 499 $ pesos, respectivement. Avec cette manœuvre, il ne fait aucun doute que la Xbox continuera à parier fortement sur ses followers en territoire aztèque, la considérant comme un marché clé pour les opérations de l’entreprise en Amérique latine.

Comme prévu, Xbox Game Pass sera une pièce fondamentale pour la nouvelle génération et le service réussi intégrera EA Play pour le même prix de l’adhésion ultime, ce qui rend cette proposition commerciale de plus en plus attractive et au fil du temps, oblige vos concurrents à aller dans le même sens.

Le géant technologique de Redmond a également réussi à établir d’excellentes synergies commerciales, depuis le jour de la première de sa nouvelle plateforme, il verra le jour Destiny 2: Au-delà de la lumière, Microsoft et Bungie se rencontreront donc à nouveau pour se faire du bien. Sega n’a pas non plus fait exception et a annoncé que Yakuza: comme un dragon Il sera programmé dès le premier jour et plus tard, il atteindra d’autres systèmes.

À propos Assassin‘s Credo: Valhalla, Ubisoft a annoncé que le lancement de ce produit avance d’une semaine pour coïncider avec l’arrivée sur le marché des deux modèles Xbox. L’entreprise présidée par Yves Guillemot, parie également fortement pour les mois de fin d’année et a annoncé que God & Monsters a changé son nom en Immortels Fenyx Rising et sortira en décembre.

Pour les nostalgiques, c’est une bonne nouvelle de savoir que Scott Pilgrim c. The World: The Game – Édition complète reviendra sur les consoles actuelles, après dix ans d’absence, tandis que Prince of Persia: Remake des Sables du Temps Il fera également de même pour démarrer une 2021 pleine de grandes premières. Sans aucun doute, le plus grand vide qui persiste dans la communauté des joueurs est l’absence de Cellule éclatée et l’agent Sam Fisher, qui est récemment devenu un personnage secondaire dans les productions d’Ubisoft.

Les propositions commerciales des firmes analysées dans les paragraphes précédents, prévoient une grande clôture de l’année pour les joueurs. Reste à savoir quel rôle il adoptera Play Station dans sa stratégie de maintien de la position de leader du marché, cependant, les services d’abonnement et les prix compétitifs visés Xbox, sera bénéfique pour l’industrie et surtout pour les consommateurs.

