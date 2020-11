Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’un des grands succès de la Xbox a été son programme de rétrocompatibilité car il a offert la possibilité de maintenir l’expérience de jeu de ses générations précédentes à un public habitué aux limitations lors du passage d’une console à une autre. Durant le cycle Xbox One, Microsoft a lancé une stratégie plus ambitieuse qui a permis de profiter de nombreux jeux Xbox et Xbox 360 et l’arrivée de Xbox Series X | S ne fera pas exception puisque l’utilisateur aura 4 générations de la marque sur un seul matériel et récemment Jason Ronald a révélé jusqu’où le compromis va.

Lors d’une interview avec Inverse (via Pure Xbox), Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes de Xbox, a parlé de l’engagement de la marque en faveur de la compatibilité descendante la plus complète jamais vue dans l’industrie et de ce que l’équipe derrière elle fait. pour le réaliser. En ce sens, le manager a révélé qu’il disposait pratiquement d’une armée de testeurs qui ont travaillé pour s’assurer que les jeux fonctionnent de manière optimale sur le nouveau matériel, pas une tâche facile: “nous avons passé des tests au cours de la dernière année, ce qui peut prendre de 16 à 24 heures pour un seul jeu. Nous avions une armée de testeurs, environ 500 d’entre eux, qui les passaient tous par ordre de priorité. S’ils trouvaient des problèmes, notre équipe de compatibilité descendante les résoudrait sans que les développeurs ne travaillent. Il est de notre responsabilité de nous assurer que ces jeux continuent à fonctionner. “

Le début de l’ambitieux programme de rétrocompatibilité Xbox

Récemment, la Xbox a été reconnue par les joueurs après que Ronald lui-même ait souligné que l’objectif du programme de rétrocompatibilité de la marque n’est pas de vendre, mais de préserver les jeux. Actuellement, ce programme traverse une période de repos, mais Microsoft a manifesté son intérêt à le réactiver d’un moment à l’autre pour élargir encore le catalogue de jeux rétrocompatibles.

