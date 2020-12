Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que certains secteurs aient considéré que le lancement de la nouvelle génération de consoles était prématuré, notamment en raison des difficultés générées par la pandémie, qui à son tour ont provoqué d’innombrables retards, la réalité est que la PS4 et la Xbox One, y compris leurs versions améliorés, ils atteignaient déjà la limite, rendant le changement de génération presque nécessaire. Jusqu’à présent, l’offre de première partie, ce à quoi beaucoup s’attendent, est toujours considérée comme une baisse à la fois sur PS5 et Xbox Series X | S et dans le cas de Microsoft, il semble qu’elle se poursuivra comme celle-ci l’année prochaine.

À travers une publication sur Xbox Wire, la division jeux de Microsoft a partagé quelques réalisations cette année et des annonces telles que l’arrivée de Game Pass et Project xCloud sur les appareils iOS et les PC, dans le cas du streaming depuis le cloud. Cela dit, Xbox a profité de l’occasion pour montrer les titres déjà confirmés pour leurs débuts en 2021, avec une liste qui suggère que la nouvelle génération commencera vraiment comme telle l’année prochaine pour la division jeux de Microsoft.

En ce sens, Xbox a partagé les jeux confirmés pour son environnement de jeu, certains avec un caractère d’exclusivité temporaire:

Jeux tiers confirmés pour Xbox en 2021

CrossfireX 12 minutes (lancement exclusif de la console) Lego Star Wars: The Skywalker Saga Far Cry 6 Rainbow Six Quarantine Chorus Ruined King: A League of Legends Story Scarlet Nexus Balan Wonderworld Resident Evil Village The Artful Escape Echo Generation Songs of Iron Tunic Sable Bright Memory Infinite Way to the Woods Outriders Shredders (version console exclusive)

D’autre part, Xbox a également montré sa gamme de titres, certains d’entre eux exclusifs et d’autres exclusivités temporaires, qui seront également disponibles sur Xbox Game Pass au lancement:

Jeux confirmés pour Xbox Game Pass en 2021

Halo Infinite Psychonauts 2 The Ascent The Medium (version exclusive sur console) The Gunk (version exclusive sur console) Warhammer 40K: Darktide (version exclusive sur console) Exomecha (version exclusive sur console) Scorn Skatebird Dead Static Drive The Good Life

Que pensez-vous de la gamme confirmée jusqu’à présent pour Xbox l’année prochaine?

Dites-nous dans les commentaires et restez avec nous à LEVEL UP.

