Le projet xCloud est une partie très importante de l’environnement de jeu Xbox et bien qu’il soit encore loin d’atteindre son potentiel puisqu’il dépend des progrès de la connexion Internet et de son intégration avec le cloud, on ne peut nier qu’il s’agit d’un pas vers l’avenir du jeu. L’idée, comme Microsoft l’a montré, est d’apporter son expérience de jeu au plus grand nombre d’appareils, mais surtout aux plus performants, et sa première tentative d’amener le service sur iOS a échoué en raison des directives d’Apple. Cependant, Xbox ne retire pas votre doigt de la ligne.

Xbox continue de réfléchir à des solutions pour amener xCloud sur iOS

Lors d’un entretien avec The Verge, Phil Spencer, responsable de la Xbox et vice-président de la division jeux de Microsoft, a évoqué l’état actuel des discussions avec Apple concernant l’arrivée de Project xCloud et Xbox Game Pass sur iOS. Au départ, il semble qu’il n’y ait pas de nouvelles encourageantes, comme le responsable a mentionné que l’intention d’apporter son service aux appareils Apple via un navigateur, dans ce cas Safari, est toujours active et comme solution pour contourner l’App Store et ses directives: ” Si un appareil est capable d’exécuter un navigateur Web suffisant, nous pourrons incorporer des jeux, ce qui est génial. Vous pourrez apporter toutes vos parties sauvegardées et vos amis, et tout est livré avec vous. C’est juste Xbox sur ce nouvel écran avec les jeux, bien qu’Apple soit toujours ouvert dans les conversations que nous avons sur ce sujet. “

Phil Spencer comprend la position d’Apple, mais ne la partage pas

Plus tard, le responsable de la Xbox a assuré qu’il comprenait les raisons d’Apple pour se fermer au Xbox Game Pass et au Project xCloud comme Microsoft le pensait et l’exécutait, bien qu’il ne les partage pas. De même, il a souligné qu’il n’y a aucune raison pour que les entreprises s’inquiètent du fonctionnement de leurs services, car ils garantissent leur sécurité: “Je peux comprendre votre point de vue de votre position. Je ne dis pas que je suis d’accord, mais ils ont un produit concurrentiel dans Apple Arcade qui est en concurrence avec le Xbox Game Pass. Je suis sûr qu’ils aiment avoir Apple Arcade comme seul abonnement au contenu de jeu sur leur téléphone. Nous voulons accéder à des appareils informatiques à une échelle qui, à notre avis, devrait avoir un accès libre aux services que les clients souhaitent. Nous sommes disposés à travailler avec eux sur la sécurité et d’autres choses que les gens ont proposées. Nous gérons une plate-forme qui prend la sécurité et la protection très soigneusement. C’est très important pour nous chez Xbox, donc ce sujet n’est pas quelque chose qui nous appartient extraterrestre”.

Jusqu’à présent, Project xCloud fonctionne via Android sur des marchés spécifiques et un test a été récemment réalisé au Mexique, indiquant que le service pourrait bientôt arriver dans notre pays.

