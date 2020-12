Les trois sociétés participeront conjointement à une série d’objectifs communs pour garantir la sécurité des joueurs.

Initiative intéressante et nécessaire qui vient d’être annoncée. Xbox, PlayStation et Nintendo se sont associés pour essayer assurer la sécurité des joueurs, comme Microsoft l’a publié à partir de son Xbox Wire.

Les trois grands du jeu vidéo se réunissent pour offrir un environnement sûr lors de la lectureDave McCarthy, vice-président des opérations de Xbox, a déclaré dans un communiqué que “les jeux vidéo sont pour toutes les personnes de tout âge, y compris les plus jeunes et les plus vulnérables”. Dans le même temps, il déclare que la protection des utilisateurs dans ce domaine n’est pas facile, et pour cela une approche multidisciplinaire est nécessaire. Pour cette raison, une alliance a été formée avec des sociétés telles que Nintendo et PlayStation.

“Nous pouvons accomplir plus lorsque nous travaillons vers le même objectif, donc chacun de nous suivra investir, faire évoluer et élargir nos approches pour la sécurité de l’utilisateur “, indiquent-ils depuis Xbox Wire. Dans le même lien, ils proposent plusieurs des principes qui seront suivis dans cette union, afin que les joueurs et les parents puissent contrôler les expériences de jeu.

Dans les points qui vont être renforcés grâce à cette initiative, ils affectent les installations pour que le outils et informations nécessaires afin que les parents puissent tout apprendre sur les expériences de jeu appropriées pour leurs enfants. Les outils de sécurité des plates-formes, des canaux et des services seront également promus sur leurs sites Web, et une meilleure technologie sera investie pour aider à prévenir les fautes et le contenu avant qu’un joueur ne soit blessé.

De cette manière, grâce à un travail conjoint, Xbox, PlayStation et Nintendo promouvoir un jeu en ligne plus sûr pour tous dans lequel prévention et responsabilité contribueront à faire des jeux vidéo un environnement sûr.

En savoir plus sur: Xbox Series X, PS5, Nintendo, Nintendo Switch, Sony et Microsoft.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');