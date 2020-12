Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La sécurité est l’un des sujets les plus discutés par les entreprises du secteur, en particulier lorsqu’il s’agit de jeux en ligne. Les développeurs font de leur mieux pour protéger leurs communautés tout en profitant de leurs titres préférés.

Cependant, les interactions sur Internet ne sont pas toujours sûres et, dans de nombreux cas, impliquent une toxicité, une fraude et un mauvais comportement qui peuvent avoir de graves conséquences. Dans cet esprit, Microsoft a annoncé une alliance avec Nintendo et Sony pour rendre l’industrie plus sûre.

Ainsi, Xbox, Nintendo et PlayStation utiliseront leur technologie et travailleront ensemble pour garantir que les jeux vidéo restent une expérience interactive qui crée des relations positives entre les gens du monde entier.

Trouver: Vous pouvez gagner jusqu’à 20000 USD en trouvant des erreurs dans les services Xbox

Xbox, PlayStation et Nintendo s’associent pour la sécurité des joueurs

Xbox a annoncé un partenariat avec Nintendo et PlayStation pour protéger les joueurs dans un environnement en ligne. Grâce à un message sur Xbox Wire, il a été détaillé que cela sera possible grâce à l’utilisation d’une technologie de pointe, d’un support communautaire et d’un personnel formé.

Les entreprises ont publié un guide avec les points les plus importants pour garantir la sécurité des joueurs. Le premier est de former les utilisateurs et les parents à mieux comprendre les expériences de jeu et à mieux les contrôler.

Pour cela, les entreprises mettent à disposition des outils tels que le contrôle parental et les informations nécessaires afin que les parents sachent à quoi jouent leurs enfants. Ils partagent également des codes de conduite et investissent dans la technologie pour éviter la toxicité.

D’un autre côté, Xbox, Nintendo et PlayStation ont affirmé être engagés et disposés à s’associer aux organismes de réglementation. Avec cela, ils cherchent “à collaborer au profit de l’industrie du jeu vidéo et de tous les joueurs pour offrir une expérience de jeu plus sûre”.

Les entreprises ont déclaré qu’elles feraient des recherches partagées si nécessaire et travailleraient à réduire les comportements toxiques dans leurs communautés respectives. En outre, ils ont souligné qu’ils travaillaient avec des organisations telles que l’ESRB et le PEGI pour le classement correct de leurs jeux.

Annonce d’un engagement partagé pour des jeux plus sûrs avec Nintendo et PlayStation. En savoir plus: https://t.co/qM6PBsFZT0 – Xbox Wire (@XboxWire) 14 décembre 2020

Enfin, les entreprises se sont engagées à rendre leurs plateformes aussi sécurisées que possible pour les utilisateurs. Pour ce faire, ils fournissent aux joueurs des outils pour signaler les mauvais comportements et ainsi pouvoir éliminer les contenus inappropriés.

Xbox, Nintendo et PlayStation collaboreront également avec les autorités et les instances juridiques si nécessaire. Les entreprises informeront la police si elles observent un comportement illégal ou s’il y a des cas où un joueur pourrait subir un préjudice imminent.

«Protéger les joueurs peut être difficile dans un monde connecté numériquement, et souvent instantanément. Ce partenariat signifie notre engagement à travailler ensemble pour améliorer la sécurité des joueurs et garantir que les jeux restent vraiment pour tout le monde », ont conclu les entreprises.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Sony, Microsoft et Nintendo acceptent de signaler le contenu des boîtes à butin

Recherchez plus d’informations sur Xbox, Nintendo et PlayStation dans les liens respectifs.