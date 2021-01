Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 15/01/2021 13h13

Il Xbox Series X / S a fait ses débuts avec moins de jeux que nous l’aurions souhaité, mais cela ne veut pas dire Microsoft ne dispose pas d’un vaste catalogue de titres pour cette année. En fait, la société a récemment publié un article dans lequel ils mentionnent avoir 30 exclusivités qui feront leurs débuts en 2021 pour leurs nouvelles consoles.

Sur le site officiel, Microsoft a partagé une note dans laquelle ils parlent de leurs projets pour cette année. Comme toujours, Phil Spencer, chef XboxIl a promis que nous avons 12 mois très, très intéressants devant nous. De plus, la société a réitéré que des jeux comme L’Ascent, Crossfire X et bien sûr Halo Infinite, ils seront prêts cette année, avec 30 autres exclusivités.

«En 2021, les créateurs du monde entier vont approfondir la puissance de la Xbox Series X | S et proposer une multitude de contenus aux utilisateurs de Xbox. Nous prévoyons déjà que ce sera la génération la plus excitante pour les développeurs et les utilisateurs, et que nous allons offrir quelque chose pour chaque type d’utilisateur ».