L’entreprise nord-américaine spécifie le catalogue de ses plateformes avec des jeux vidéo comme Flight Simulator ou Halo Infinite.

Nous n’avons que quelques barres de 2021, mais Microsoft a déjà mis les cartes sur la table en ce qui concerne les exclusivités et a annoncé une liste des 30 jeux vidéo qu’ils auront dans le catalogue de leurs différentes plateformes nouvelle génération (Xbox Series X et Xbox Series S), mais cela n’oublie pas non plus la Xbox One X et la Xbox One S, sous le titre: “Voici les jeux à venir exclusivement sur Xbox en 2021 “, ou quoi de neuf” Voici les jeux vidéo qui arriveront exclusivement sur Xbox en 2021 “. Bien que, dans l’article, ils précisent que ils ne parlent que de ceux déjà annoncés, donc il pourrait y avoir des surprises.

“2021 sera une année fantastique pour les fans de Xbox”, déclarent-ils depuis Microsoft dans une déclaration recueillie sur le site Web officiel des actualités Xbox. «La Xbox Series X et la Xbox Series S sont actuellement sur le marché, nous sommes donc officiellement à toute vapeur. La prochaine génération des jeux vidéo “.

La génération la plus excitante pour les utilisateurs Xbox

Nous proposerons des jeux pour chaque type d’utilisateur“En 2021, les créateurs du monde entier se plongeront dans la puissance de la Xbox Series X | S, et ils vont offrir beaucoup de contenu aux utilisateurs de Xbox. Nous prévoyons déjà que ce sera la génération la plus excitante pour les développeurs et les utilisateurs, et que nous allons offrir quelque chose pour chaque type d’utilisateur“Ils commentent.” Bien que nous ayons beaucoup plus à faire, à la fois de la part de nos partenaires talentueux et de nos équipes créatives, nous avons trouvé que c’était le meilleur moment pour examiner de près tous les jeux que nous avons déjà annoncés et qui sortiront en tant que Exclusivités console sur Xbox Series X | S et Xbox One X | S.

La liste comprend des versions du calibre de Halo Infinite ou Microsoft Flight Simulator, qui confirment ce que l’on attendait déjà d’eux: leur sortie en 2021 et il existe également de nombreuses autres versions très attendues telles que The Yakuza Remastered Collection, Scorn ou le fascinant indie Twelve Minutes, parmi tant d’autres. Cependant, c’est un peu choquant que certains jeux comme Yakuza 6: The Song of Life sorti en 2018 sur PS4, ou en tant que Psychonauts 2 qui avait été annoncé à l’époque également pour la console Sony, et qu’ils reconnaissent eux-mêmes comme “techniquement pas exclusif », bien qu’il l’énumère quand même.

D’accord, Pyschonauts 2 n’est pas techniquement exclusif“D’accord, ce n’est pas techniquement une exclusivité de la console, mais ça va sortir sur Xbox Game Pass, donc nous n’avons pas pu nous empêcher de l’inclure”, commentent-ils de la société nord-américaine à propos du magnifique jeu vidéo de Productions DoubleFine qui, rappelez-vous, est une étude qui appartient à Microsoft comme vous pouvez le voir dans notre liste des équipes qui composent Xbox Game Studios.

Voici les jeux exclusifs Xbox pour 2021

Adieu

L’évasion artistique

L’ascension

Le Big Con

CrossfireX

Dead Estetic Drive

Génération d’écho

ExoMecha

Exo un

La crasse

Halo Infini

Le dernier arrêt

Lac

Petite sorcière dans les bois

Le moyen

Microsoft Flight Simulator

Psychonautes 2

Temps de RPG

Sabre

Mépris

Elle rêve ailleurs

Broyeurs

Chant de fer

Tunique

Douze minutes

Unexplored 2: L’héritage du voyageur

Warhammer 40K: Darktide

Chemin des bois

La nature sauvage

La collection Yakuza Remastered

Yakuza 6: Le chant de la vie

En savoir plus sur: Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S et Microsoft.

