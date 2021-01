Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Une nouvelle année a déjà commencé et les joueurs veulent savoir ce qui les attend dans les 12 prochains mois de jeu. Pour donner un avant-goût de ce qu’ils préparent pour leurs utilisateurs, Xbox a partagé la liste des exclusivités qu’elle a préparées pour 2021.

Dans un article sur Xbox Wire, Microsoft a révélé quels sont certains des jeux qui atteindront exclusivement l’écosystème Xbox en 2021. Le jeu le plus médiatisé de la liste est Halo Infinite, le FPS très attendu de 343 Industries qui devrait faire ses débuts à l’automne de cette année.

Cela dit, la réalité est qu’il y a d’autres choses intéressantes sur la liste. Par exemple, il est confirmé que CrossfireX, le jeu de tir dont la campagne a été développée par Remedy Entertainment, arrivera en 2021. Il existe également des projets indépendants tels que Sable, Tunic et Twelve Minutes, que nous avons vu dans les présentations Microsoft et nous attendons un bon un petit moment.

Nous vous laissons les versions complètes ci-dessous:

Au revoir The Artful Escape The Ascent The Big Con CrossfireX Dead Static Drive Génération d’écho ExoMecha Exo One The Gunk Halo Infinite The Last Stop Lake Little Witch in the Woods The Medium Microsoft Flight Simulator (console) RPG Time Sable Scorn She Dreams Elsewhere Shredders Song of iron Tunique Twelve Minutes Unxplored 2: L’héritage du voyageur Warhammer 40K: Darktide Way to the Woods The Wild at Heart

La liste présentait également des jeux multiplateformes à venir dans Game Pass.

Un point à mentionner est que la liste mentionnait quelques jeux courts qui, en réalité, ne sont pas exclusifs à la Xbox. Cela dit, ils intéressent les utilisateurs de cet écosystème puisqu’ils feront partie du catalogue Xbox Game Pass.

De quels titres parle-t-on? Le premier est Psychonauts 2, un jeu Double Fine devenu réalité grâce à une campagne Kickstarter. Bien qu’il s’agisse d’un projet de studio appartenant déjà à Microsoft, Psychonauts 2 arrivera également sur PlayStation 4 et PC.

D’autre part, la liste comprend également Yakuza: Remastered Collection et Yakuza 6: The Song of Life, deux titres déjà disponibles sur PlayStation 4. Leur apparition sur la liste est d’indiquer qu’ils feront partie du Xbox Game Pass dans les prochains mois.

Il est à noter que vous ne devriez pas considérer cette liste comme définitive pour plusieurs raisons. La première est que, bien que l’intention soit que tous ces jeux arrivent en 2021, la réalité est que le développement de jeux vidéo est une tâche très compliquée. C’est pourquoi penser à la possibilité d’un retard n’est pas déraisonnable.

D’un autre côté, nous devons également être ouverts à la possibilité que Microsoft garde une surprise dans sa manche. Nous verrons si cela arrive. Comme d’habitude, nous attendrons et nous vous indiquerons tous les plans Xbox.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de la liste? Êtes-vous ravi de profiter de ces titres dans l’écosystème Xbox? Dites le nous dans les commentaires.

