Le directeur marketing Aaron Greenberg promet quelques annonces, mais rien d’aussi gros que l’an dernier.

Enfin vint le jour. Ce soir aura lieu le gala des Game Awards 2020, un rendez-vous qui débutera à 01h00 du matin (heure de la péninsule espagnole) / 18h00 (heure du CDMX) – vous pouvez vérifier ici l’heure par région – et quoi promet d’être plein de nouvelles. En fait, l’hôte Geoff Keighley a promis que nous verrons plus de 12 annonces de jeux pendant l’émission principale, et avec la confirmation que Xbox sera présente, ainsi que les rumeurs typiques qui entourent habituellement ces galas, le attentes des fans de la marque sont très élevés.

Aussi, Aaron Greenberg demande aux fans de réduire leurs attentes. Xbox sera présente, oui, et ils auront quelques annonces, mais rien d’aussi populaire que les années précédentes: “Vous nous verrez, nous et nos comptes sociaux promouvoir que vous vous connectez matin [hoy] aux Game Awards “, a commenté hier le directeur de la marque.” Nous espérons que vous les verrez et soutiendrez l’industrie. “

“Pendant que nous aurons quelques instants dans la série, Je réduirais les attentes en grande partie en ce qui concerne les spéculations que je vois, d’autant plus que nous sommes allés grand l’année dernière“Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, le gala 2019 nous a fait l’annonce officielle de la Xbox Series X, la console qui jusqu’alors s’appelait simplement” Project Scarlett “. Ce qui est très difficile à répéter, comme le prétend Greenberg lui-même.

Le fait est que la Xbox veut que les fans restent attentes réalistes avant les Game Awards qui ont lieu ce soir, du moins en ce qui concerne l’actualité de la Xbox. Cela ne veut pas dire que sa plate-forme a été dépourvue de nouvelles ces dernières dates, bien sûr, où nous avons récemment appris que Halo Infinite sortira à l’automne 2021, et aussi que le jeu cloud Xbox arrivera sur iOS et PC au printemps. de 2021.

