Microsoft célèbre les bonnes données du lancement de ses nouvelles consoles, mais ne donne pas de chiffres concrets.

Cela fait à peine 3 jours que les Xbox Series X et S sont dans les magasins du monde entier, mais il a été suffisamment de temps pour battre des records. Si récemment nous vous disions qu’il s’agissait du plus gros lancement en termes de Consoles Microsoft, maintenant la société Redmond plonge dans les détails, réaffirmant qu’il s’agit du lancement le plus réussi de l’histoire de la marque Xbox.

La Xbox Series S a battu le record de nouveaux joueurs dans une console de la marqueLa société a révélé des détails intéressants sur l’arrivée de la famille Xbox de nouvelle génération. Bien qu’ils ne donnent pas de données, ils indiquent que ont vendu plus de consoles de lancement que dans n’importe quelle génération précédente, et que la Xbox Series S, la version la moins chère de la machine, a ajouté le pourcentage plus élevé de nouveaux joueurs sur n’importe quelle console de l’ère Xbox.

Depuis leur entrée sur le blog Xbox, ils indiquent que plus de jeux ont été joués que jamais, portant le chiffre à 3594 jeux, couvrant les quatre générations de la marque et établissant un nouveau record au lancement. Ils indiquent également que 70% des Xbox Series X et S vendues sont connectées au service Xbox Game Pass, y compris les membres nouveaux et existants.

Ils sont également conscients que tout le monde n’a pas pu acheter la console de lancement et prétendent «travailler sans relâche pour apporter autant de nouvelles consoles que possible«Sans entrer dans les détails de la date de sortie du deuxième lot de Xbox Series. Si vous n’avez pas encore pu acheter l’une des deux nouvelles consoles Microsoft, nous vous recommandons de jeter un œil à notre analyse, où nous nous pencherons sur son matériel, ses jeux et d’autres aspects. .

En savoir plus: Xbox Series S, Xbox Series X et Xbox.

