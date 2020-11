Xbox Series X, Cyberpunk 2077 nie le retard, catalogue PS5 2021 et The Mandalorian dans le SuperShow

Nous passons en revue ce que la semaine a donné d’elle-même et ce que les prochains jours donneront d’elle-même dans l’industrie du jeu vidéo.

Bienvenue au SuperShow de Jeux 3D! Aujourd’hui, nous célébrons: la nouvelle génération de consoles a commencé! Nous passons en revue nos premières heures avec Xbox Series X et nous vous disons comment nous avons vécu la première de la nouvelle génération. ¿C’était ce à quoi nous nous attendions? Sommes-nous satisfaits des nouvelles fonctions de la machine? Qu’en avons-nous fait lors de notre premier contact avec le matériel Microsoft?

Dans l’actualité, nous avons traité de la énième rumeur sur le énième retard dans Cyberpunk 2077. Dans quelle mesure la situation devrait-elle être délicate, même si CD Projekt sort pour nier les rumeurs? Nous vous disons d’où vient la rumeur et nous vous donnons notre avis sur la première du 10 décembre. Nous continuons avec les déclarations de Phil Spencer sur l’abandon présumé de la marque Xbox par Microsoft en 2013 après la sortie de la Xbox One.

Les dernières nouvelles concernent le catalogue PS5 pour l’année 2021. Avez-vous révélé Sony toutes vos lettres pour l’année prochaine? Nous parcourons les dernières nouvelles sur certaines de leurs exclusivités les plus excitantes pour l’année prochaine. Nous avons terminé le spectacle en passant en revue les deux premiers chapitres de The Mandalorian et en discutant du ovicide bébé yoda sur l’émission de jeux vidéo qui a vendu le plus de coquetiers au monde.

Dans le programme d’aujourd’hui, ils ont collaboré Toni Piedrabuena, Chema Mansilla Oui Alberto Pasteur. Luis Marquez il a été aux commandes de la machine. le SuperShow il se bloque sur les chaînes 3DJuegos habituelles les jeudis à midi.

Plus d’informations sur: Cyberpunk 2077, Xbox Series X, PS5 et The Mandalorian.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');